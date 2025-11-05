사진=카리나 SNS

사진=카리나 SNS

사진=카리나 SNS

사진=카리나 SNS

사진=카리나 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나가 앳된 비주얼을 보였다.카리나는 지난 4일 자신의 인스타그램에 해바라기 이모티콘과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 카리나가 나들이를 나와 가을을 만끽하고 있는 모습. 특히 화장을 지우고 민낯을 드러낸 카리나는 무대 위 얼굴과 큰 차이가 날 정도로 앳된 미모를 드러내 눈길을 끌었다.한편 카리나기 속한 에스파는 지난 6월 새 싱글 'Dirty Work'(더티 워크)를, 지난 9월에는 'Rich Man(리치맨)을 발매하는 등 활발한 활동을 펼쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr