가수 유노윤호가 엑소 카이와 함께 협업한 수록곡 'Waterfalls'(워터폴즈) 작업 비하인드를 공개했다.유노윤호는 5일 오후 2시 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울 호텔 그랜드볼룸에서 정규 1집 'I-KNOW'(아이-노우) 발매 기념 기자 간담회를 열었다.이날 유노윤호는 "저도 카이도 둘 다 춤을 추는 퍼포머의 이미지가 강하지 않나. 그런데 페이크 앤 다큐멘터리 콘셉트에 맞게 보컬로 더 다가가고 싶었다"라면서 "카이 씨가 미성을 갖고 있더라. 2000년대 유행하던 장르를 가져와서 우리 방식으로 소화해봤다"고 했다.그러면서 유노윤호는 "카이가 이렇게 욕심이 많은 친구인 줄은 몰랐다"라며 "목소리가 정말 매력적인 미성인 친구다. 잘했는데 여러 번 녹음하더라. 제가 일부러 어려운 파트를 줬다. 그걸 해냈을 때 카이의 팬들도 좋아할 것 같아서 그랬다. 퍼포머가 아닌 보컬로서 매력을 선배로서 소개시켜주고 싶었다"고 설명했따.또 유노윤호는 "피처링할 때 카이한테 부탁한 이유가 있다. 음악만 들려드리려고 하진 않았다"며 "무대에서 보여드릴 것 같고, 조만간 좋은 소식으로 찾아뵙겠다"고 예고했다.정규 1집 'I-KNOW'에는 더블 타이틀 곡 'Stretch'(스트레치)와 'Body Language'(바디 랭귀지)를 포함해 총 10곡이 수록돼 있다. 수록곡 10곡은 '페이크 앤 다큐멘터리'라는 콘셉트로 하나의 주제를 페이크와 다큐멘터리 두 가지 시선으로 표현한 노래로 2곡씩 짝지어진 구성으로 돼 있다. 'Stretch'는 강렬한 일렉트로닉 사운드의 팝 장르의 곡이다. 춤과 무대에 대한 내면의 감정과 의미를 담은 가사는 또 다른 타이틀 곡인 'Body Language'와 짝패다.한편, 유노윤호의 정규 1집 'I-KNOW'는 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr