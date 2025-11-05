사진제공=MBN

사진제공=MBN

사진제공=MBN

사진제공=MBN

국내 최초 치매 리얼리티 음악쇼 '언포게터블 듀엣'이 정규 편성으로 돌아왔다. 연출을 맡은 김진 PD는 "특별한 시선이나 과장된 감정을 더하지 않았다. 방송을 본 시청자들이 가족을 가장 먼저 떠올렸으면 좋겠다"고 바랐다.5일 MBN 예능 '언포게터블 듀엣' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 가수 장윤정, 조혜련, 손태진, 그룹 오마이걸의 멤버 효정, 김진 PD가 참석했다.'언포게터블 듀엣'은 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그를 기억하는 사람들의 감동적인 듀엣 무대가 그려지는 프로그램이다. 작년 추석 한 회 방송만에 뜨거운 호평을 받으며 '콘텐츠 아시아 어워즈 2025' 실버 프라이즈를 수상한 뒤 정규 편성됐다.MC를 맡은 장윤정은 "치매를 다루는 프로그램이다 보니 MC로서의 역할 외에도 다양한 역할을 해야 한다는 걸 알고 있었다. 그래서 더 잘 해내고 싶었다"고 말문을 열었다. 그는 "그냥 노래만 듣는 음악 프로가 아니다. 오디션이나 경연과 같은 무대도 아니다. 녹화 과정이 수월하진 않았지만 시청자들에게 반드시 진심이 전달되리라 생각한다"고 말했다.장윤정은 "처음에 '세상에서 하나뿐인'이라는 프로그램 타이틀을 보고 이해가 안 갔다. 그런데 촬영을 해보니 단번에 알았다. 돌발 상황도 많고, 있는 그대로의 모습이 카메라에 담긴다. 그러면서 단 하나뿐인 장면들이 완성된다"고 설명했다.메모리 싱어로 추천하고 싶은 가수가 있냐는 질문에 장윤정은 "내가 직접 무대에 서보고 싶다"고 답했다. 그는 "평소 눈물이 많은 편이라 무대에 오르면 감정을 추스르는 게 어려울 것 같다. 그래도 그만큼 배우고 느끼는 것들이 많을 거라 생각한다"고 덧붙였다.패널로 함께하는 조혜련은 "촬영 중 무대에서 벌어지는 일들을 보면서 그분들의 가족이 된 것 같은 느낌이었다. 아마 시청자분들도 우리 프로그램을 보면 '내 가족에게 잘해야겠다'라는 생각이 들 거다. '언포게터블 듀엣'은 사람이 착해지는 그런 프로그램"이라고 말했다.가수 임영웅을 언급하기도 했다. 조혜련은 "우리나라의 대표 트로트 가수인 임영웅 씨가 메모리 싱어로 출연해 줬으면 좋겠다. 임영웅 씨가 나오면 많은 분이 우리 프로그램을 봐 줄 거다. 그러면 더 잘 될 거라 생각한다"라며 웃어 보였다.끝으로 조혜련은 "치매에 걸리신 분들은 본인이 고생하고 힘들었던 것들을 가장 먼저 다 잊어버리신다. 미안함, 고마움, 사랑만 기억하신다. 그게 되게 울컥하는 포인트다. 이런 부분에 초점을 맞추고 우리 프로그램을 시청해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.김진 PD는 "작년에 파일럿으로 한번 방송이 나갔는데 많은 분이 프로그램의 완성도를 높게 평가해 주셨다. 단순한 음악 예능이 아닌 가족의 사랑을 담은 프로그램이다. 어디서도 볼 수 없었던 감동이 시청자분들께 전해져서 정규 편성까지 이어지지 않았나 싶다"라며 말문을 열었다.김 PD는 "치매라는 것은 누구에게나 일어날 수 있는 이야기라고 생각한다. 거기에 특별한 시선이나 과장된 감정을 더하지는 않았다. 내 가족의 일로 다가갈 수 있게 하고자 프로그램을 기획했다. 방송을 보고 가족을 가장 먼저 떠올렸으면 좋겠다"고 설명했다.프로그램의 관전 포인트로는 '음악의 힘'을 꼽았다. 김 PD는 "아픔이 음악으로 되살아나는 기적 같은 순간을 느낄 수 있다. 특히 치매 환자분들이 무대에 올라 가사를 하나하나 기억하시고 노래를 부르는 모습을 보면 정말 울컥한다. '언포게터블 듀엣'을 통해 음악의 힘을 느끼시길 바란다"고 말했다.'언포게터블 듀엣'은 이날 오후 10시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr