붐, 지금껏 논란 한 번 없었는데…소신 밝혔다 "결국 진심, 매번 처음처럼 임해" ('라스')

사진=텐아시아DB

방송임 붐이 예능인으로서의 소신을 밝힌다.5일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 박진영, 안소희, 붐, 권진아가 함께하는 ‘JYPick 읏 짜!’ 특집으로 꾸며진다.붐은 “쪼를 타고난 사람은 에너지부터 다르다. 저는 거기에 파이팅을 더했다”며 자신은 ‘쪼파’라고 소개한다. 그러나 또 한번 박진영은 붐에게 선을 긋고, 붐을 용납할 수 없는 쪼의 차이를 공개해 모두를 폭소케 한다.그는 학창 시절 비, 세븐과 함께 안양예고를 다니며 가수를 꿈꿨던 시절을 회상한다. 붐은 “당시엔 데뷔가 전부였다”면서 비를 부러워할 수밖에 없었던 JYP에 대한 사랑을 고백한다.진심이 묻어나는 퍼포먼스와 방송인으로서의 끼가 뭉쳐진 붐의 무대에 박진영은 “진심이 느껴진다”며 웃음과 감탄을 동시에 보낸다고 해 그 결과에 궁금증이 높아진다.붐은 방송 20년 차 예능인으로서의 철학도 전한다. 그는 “방송은 결국 진심이다. 제 안에는 감사 버튼이 있다”고 고백하며 “힘들 때마다 그 버튼을 눌러 지금 방송할 수 있음에 감사함을 느낀다”고 말한다. 이어 “매 방송이 첫 방송이라는 마음으로 임한다”라고 덧붙이며 진심 어린 태도를 드러낸다.그는 “그 버튼이 내 에너지의 원천”이라며 늘 밝은 모습을 유지하는 이유를 전한다. 붐의 진심 어린 예능 철학에 박진영은 “그래서 붐은 오래간다”라며 미소를 보낸다.붐의 유쾌한 ‘쪼’ 토크와 박진영 앞에서 펼친 즉석 오디션 무대, 그리고 마음속 ‘감사함 버튼’ 이야기는 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr