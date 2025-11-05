텐아시아 DB

배우 이무생이 장발로 변신했다.5일 오전 서울 용산구 용산아이파크몰 CGV에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 '당신이 죽였다'의 제작발표회가 진행됐다. 현장에는 이정림 감독, 배우 전소니, 이유미, 장승조, 이무생이 참석했다.이무생은 '은수'와 '희수'의 비밀스러운 조력자인 '진소백'을 연기한다. 장발로 변신한 이무생은 “헤어스타일은 감독님과 많은 이야기를 나눠서 정했다. 더욱 중요한 건 어두운 과거에 갇혀있는 캐릭터라 순간 순간 심연에서 펼쳐지는 두려움이 있다. 그걸 어떻게 효과적으로 표현할 것인가에 대해 생각했다. 은수와 희수를 만나게 되면서 자신의 트라우마에 대해 한발짝 멀어지게 되고자 하는 것에 대해 고민을 많이 했다. 은수와 희수의 어른으로서 같이 일을 하는데 있어서 그들에게 너무 멀지도, 너무 가깝지도 않은 거리감을 표현하는 지점에 대해서도 고민했다”라고 설명했다.'당신이 죽였다'는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈. 오는 7일 넷플릭스에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr