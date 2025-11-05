텐아시아 DB

이정림 감독이 작품 속 가정 폭력 장면에 대해 언급했다.5일 오전 서울 용산구 용산아이파크몰 CGV에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 '당신이 죽였다'의 제작발표회가 진행됐다. 현장에는 이정림 감독, 배우 전소니, 이유미, 장승조, 이무생이 참석했다.이날 이 감독은 다소 폭력적인 요소에 대해 “텍스트로 보는 것보다 시각적으로 접했을 때 훨씬 충격이 크고 자극이 된다는 것을 이 드라마를 시작할 때부터 마음의 염두를 해두고 있었다. 정말 이야기를 많이 해서 진짜 필요한 것만 넣으려 했다. 유심히 보면 신체와 신체가 닿는 순간은 거의 없다. 전후의 상황을 보여줘서 처참한 분위기를 내어서 최대한 표현하려고 했다. 그때 많이 배웠다. 그런 부분에 균형을 잘 잡으려고 노력했다”라고 설명했다.그러면서 “이야기 중심 소재가 가정 폭력이라는 건 피할 수가 없는 것 같다. 인물들이 하게 되는 선택을 하게 된 것 같다. 은수, 희수에 올라타면 힘들 수 있고 불편할 수 있는 장면들이 너무 많지만 이들에 올라타서 응원하게 되면 행복해질 수 있나 궁금증이 생길 것 같고 믿음이 생길 수 있을 것 같다. 그런 걸 염두하면서 만들었다. 개인적으로는 어려움을 이야기해도 사람들이 보지 않으면 속상하지 않냐. 너무 드라마가 쳐지지 않게 음악도 많이 올리려고 이야기했고 주변 인물들을 활용하면서 잘 끌어가려고 노력했다”라고 덧붙였다.'당신이 죽였다'는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈. 오는 7일 넷플릭스에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr