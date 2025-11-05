사진제공=킹콩 by 스타쉽

사진제공=킹콩 by 스타쉽

사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

이광수가 빌런의 역사를 새로 쓴다.이광수는 다수의 작품을 통해 매번 다른 악의 얼굴을 보여주고 있다. 그런 가운데 오늘(5일) 공개되는 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘조각도시’에서도 새로운 변신을 예고했다.먼저 이광수는 ‘노 웨이 아웃 : 더 룰렛’에서 도축업자 윤창재 역으로 출연, 신스틸러의 면모를 선보였다. 그는 살인 보상금을 탐하는 인물의 욕망을 고스란히 담은 눈빛과 표정 연기로 소름을 유발했다. 이렇듯 악인의 정점을 찍은 이광수의 열연은 극 전개에 긴장감을 더했다.이어 이광수는 넷플릭스 시리즈 ‘악연’의 안경남 역으로 또 한 번 진한 인상을 남겼다. 그는 실수로 일어난 사고를 덮기 위해 불안해하면서도 점점 치졸해져가는 캐릭터를 몰입감 있게 그려내 호평을 받은 것은 물론, 제4회 청룡시리즈어워즈 남우조연상의 쾌거를 이뤘다.매 작품 각양각색의 악역을 소화한 이광수가 이번엔 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘조각도시’로 찾아온다. 그는 권력과 돈, 모두 가진 요한(도경수 분)의 VIP 백도경 역을 맡아 극중 ‘키맨’으로 나설 예정이라고. 이광수는 최근 공개된 제작기 영상에서 비열한 웃음으로 도경이 지닌 악함을 극대화하는가 하면, “최대한 보시는 분들이 조금 불편한 캐릭터로 보이려고 했다”라고 밝혔다.이광수를 비롯해 지창욱, 도경수, 김종수, 조윤수 등이 출연하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘조각도시’는 오늘(5일) 4개의 에피소드를 공개, 이후 매주 2개씩 공개되며 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr