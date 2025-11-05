사진=배우 박신혜 SNS

배우 박신혜가 단발 헤어스타일로 근황을 전했다.박신혜는 지난 4일 오후 개인 계정에 "금보는 대기 중. 커피타임"이라는 글과 함께 일상 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 박신혜는 카페에서 커피를 즐기며 여유로운 시간을 보내고 있다. 펌이 가미된 짧은 단발머리로 변신해 상큼한 매력을 드러냈다.박신혜는 결혼과 출산 후에도 여전한 동안 미모를 자랑하며 자연스러운 일상 속 모습을 공개했다. 그는 2022년 1월 동료 배우 최태준과의 사이에서 첫 아들을 품에 안았다.출산 이후 tvN 드라마 '닥터슬럽프'와 '지옥에서 온 판사' 등에 출연하며 배우로서 복귀했고, 현재는 내년 방송 예정인 새 드라마 '미스언더커버보스' 촬영에 한창이다. '미스언더커버보스'는 1990년대 세기말을 배경으로, 오직 일에만 몰두하던 30대 금융감독원 감독관 홍금보가 수상한 자금의 흐름을 추적하기 위해 증권사 고졸 신입사원으로 위장 취업하며 벌어지는 이야기를 그린다. 극 중 박신혜는 금융감독원 엘리트 감독관이자 주인공 홍금보 역을 맡아 위장 잠입에 나서는 캐릭터를 연기한다이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr