사진=조현아 SNS

사진=조현아 SNS

사진=조현아 SNS

그룹 어반자카파 멤버 조현아가 화려한 인맥을 과시했다.조현아는 지난 4일 자신의 인스타그램에 "뮤직비디오 두 주인공 이도현 그리고 수지..🤍 어반자카파 'stay' MV 보러 가세요 여러분"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 조현아가 속한 그룹 어반자카파의 뮤직비디오 촬영을 위해 배우 이도현과 수지가 만난 모습. 특히 조현하는 촬영 장면을 보고 눈물을 글썽이기도 해 눈길을 끌었다.이같은 게시물에 누리꾼들은 "언니 왜 또 울어", "이도현 수지 조합 미쳤다" 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.한편 '스테이'는 어반자카파가 4년 만에 선보이는 EP이자, 조현아가 소속사 앤드류 컴퍼니의 공동 대표를 맡은 이후 처음으로 선보이는 앨범이다. 조현아는 앨범 발매를 앞두고 열린 미디어 쇼케이스에서 "무조건 잘돼야겠다는 마음으로 준비했다"며 열정을 보였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr