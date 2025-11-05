사진=유튜브 채널 롤링썬더

코미디언 이경실과 조혜련이 세상을 떠난 고(故) 전유성에 대한 추억을 들려줬다.4일 공개된 유튜브 '신여성'에서 조혜련은 전유성의 술버릇을 공개하며 "소주를 글라스로 드신다. 8분 만에 딱 6잔을 마시고 '야 갈게' 하고 일어나셨다. 아직 테이블에 단무지 밖에 없는데 말이다"고 말했다. 이경실도 비슷한 일화를 이야기하며 "술을 왜 그렇게 드시냐고 물었더니 '취하면 가야지. 취한 모습 보이는 거 싫지 않냐'고 말하시더라"고 떠올렸다.전유성의 후배들에 대한 애틋한 마음도 들려줬다. 이경실은 "뜬금없이 전화를 하곤 하셨다"며 "후배로서 너무 미안해하는데 '괜찮아, 보고 싶은 놈이 전화하는 거야'라고 하시는데, 그 말이 그렇게 따뜻할 수 없었다"고 말했다.조혜련은 "너무 후배들에게 퍼주기만 하시는 분이었다. 마지막까지 전유성 오빠 옆에서 돌봐준 김신영이 보기에 좀 얄미운 후배가 하나 있었나보더라. 신영이가 '그 분은 그만 챙기시라'했더니 '걘 개그맨이잖아' 한마디 하셨다"고 밝히며 평소 후배들을 얼마나 아꼈는지도 들려줬다. 이경실은 "후배들이 더 잘할 수 있다는 마음이고. 누구도 개그맨들의 앞뒤를 안 봐주니 보호하고 싶으신 거다. 그런 마인드셨다"고 덧붙였다.조혜련은 전유성과 마지막 일화를 들려주며 "생전 만났을 때, 오빠가 먼저 가 계시면 나도 곧 오빠 있는 곳으로 가서 오빠 개그를 계속 듣고 나도 오빠 재미있게 해드리겠다고 말했다"며 "우리는 언젠가 다시 만난다는 희망을 이야기 해주고 싶다"고 말했다.이날 '신여성'은 전유성의 이야기로 시작해 언젠가 누군가를 떠나보내고 나 역시 언젠가는 떠나게 된다는 이야기로 자연스럽게 이어졌다. 이경실은 전유성의 장례식장에서 코미디언 김정렬이 숭구리당당 춤을 춘 걸 언급하며 "내 장례식에서도 울지 마라. 같이 웃는 그런 분위기가 됐으면 좋겠다"고 말했다. 이에 대해 조혜련은 "이경실 씨 장례식장에서 골룸이랑 아나까나 다 해주겠다"고 말했다. 이경실은 자신의 묘비명에 '고맙습니다'라고 쓰고 조혜련은 '나 잘 살았잖아, 자기네들도 잘 안 살면 가만 안두겠어'라고 쓰겠다고 밝히기도 했다.이밖에도 이경실, 조혜련 모두 먼저 보낸 아버지에 대한 그리움과 애틋한 마음을 솔직하게 들려주기도 했다. 조혜련은 아버지에게 물려받은 끼를 고마워하지 못하고 원망만 했던 자신을 돌아봤고, 이경실은 비싼 양주를 못 드시고 돌아가신 아버지를 위해 발렌타인 30년산을 사서 산소에 뿌려줬던 일화를 들려주며 눈물을 쏟았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr