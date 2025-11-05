가수 선미/사진제공=어비스컴퍼니

가수 선미가 데뷔 이후 발매하는 첫 정규앨범 'HEART MAID'(하트 메이드)로 컴백한다.선미는 5일 오후 6시 타이틀곡 'CYNICAL'(시니컬)을 포함한 총 13곡이 수록된 앨범 'HEART MAID'를 발매한다. 이번 앨범은 '음악으로 듣는 이들의 마음을 보듬는다'를 주제로, 선미가 직접 전곡 작사와 작곡에 참여했다.정규 1집 'HEART MAID'에는 인트로 트랙 'MAID'(메이드)를 시작으로 밴드사운드 기반의 'Balloon in Love'(벌룬 인 러브), 'BLUE!'(블루), 타이틀곡 'CYNICAL' 등 다양한 장르의 곡이 담겼다. 선미는 일렉트로닉, R&B, 발라드 등 여러 사운드를 통해 자신의 음악적 스펙트럼을 확장했다.타이틀곡 'CYNICAL'은 냉소적인 시선으로 세상을 바라보는 이들에게 "WHY SO CYNICAL?"이라는 질문을 던지는 곡이다. 선미는 이번 곡을 통해 자신만의 언어로 감정을 풀어내며, 퍼포먼스와 시각적 표현을 결합해 앨범의 완성도를 높였다.앞서 공개된 'CYNICAL' 뮤직비디오 티저 영상은 영화적 연출로 주목을 받았다. 일부 가사와 장면이 공개되며 본편에 대한 관심이 이어지고 있다.선미는 이번 앨범을 통해 싱어송라이터로서의 역량을 보여주고, 독자적인 음악 세계를 확립하겠다는 목표를 밝혔다.'HEART MAID'는 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr