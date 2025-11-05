사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

'신발 벗고 돌싱포맨' 신봉선이 탁재훈 입을 막았다.4일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에는 개그우먼 신봉선, 김민경, 박소영이 출연했다.이날 신봉선은 임원희를 향해 "오빠 멋있어지셨다"고 칭찬했다. 임원희가 "진짜 되게 예뻐졌다"고 화답하자, 신봉선은 "오빠 만났을 때는 구 코였다. 그때와 다른 코"라고 성형수술을 고백해 폭소케 했다.신봉선은 "나는 임원희 오빠를 유부남일 때 봤다"고 밝혔다. 전설로만 듣던 '부남 임원희' 결혼 이력 진실 확인에 다들 놀라워했고, 신봉선은 "사람들한테 말했더니, 그 찰나에 만난 거냐고 하더라. 그때 만난 사이에 별로 없다더라"며 웃어 보였다.최근 다이어트 성수기인 신봉선은 탁재훈의 "육체미 대회 나가냐"는 질문에 "TV 안 보세요? 육체미가 뭐냐"며 옛날 단어 사용에 질색했다.신봉선이 "나는 태생이 마른 애들과 다르다"고 계속해서 다이어트에 대해 설명하자, 탁재훈은 "골격이 다르기도 하고"라고 거들었다가 입술 터치를 당했다.신봉선이 손으로 입을 막자, 탁재훈은 "최근 제 입술 건드리는 여자가 없었다. 입술 치는데 나도 모르게 입술을 '음마' 했다"고 고백해 폭소케 했다. 신봉선이 다시 입술 터치를 하자, 탁재훈은 눈을 감았고, 그는 "손맛 한 번 보더니"라며 너스레를 떨었다.이상민은 "탁재훈, 임원희 중에 누가 더 마음에 드냐"고 질문했다. 이때 탁재훈은 재킷을 벗으며 잔근육을 어필했지만, 신봉선은 "오빠! 이제 거북목 됐네"라며 안타까워했다. 탁재훈은 "요즘 어깨 펼 일이 별로 없다"고 토로해 배꼽을 쥐게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr