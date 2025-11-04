사진=함은정 SNS

오는 30일 결혼을 앞두고 있는 가수 겸 배우 함은정이 드레스 자태를 일괄 공유했다.함은정은 4일 자신의 인스타그램에 꽃다발 이모티콘과 함께 여러 장의 사진과 영상들을 일괄적으로 업로드했다.공개된 게시물들 속에는 함은정이 다양한 디자인의 웨딩드레스를 착용한 채 고혹적인 매력을 뽐내고 있는 모습. 특히 예비신랑에게 반지를 받고 있는 장면도 함께 드러나 눈길을 끌었다.함은정은 지난 10월 자신의 SNS를 통해 결혼 소식을 알렸다. 그는 "11월 마지막날 결혼을 한다"며 "평생 제 곁을 지켜줄 것 같던 엄마를 1년 전 떠나보내고 나니, 엄마처럼 밝고 따뜻한 제 가정을 이루고 싶은 마음이 들었다"고 결혼 결심 이유를 밝혔다.이어 그는 "제 일을 누구보다 잘 이해하고 존중해 주고, 또 힘들 때 제 곁을 묵묵히 든든하게 지켜준 분과 새로운 출발을 함께 하기로 했다"고 전했다.함은정은 영화 '전지적 독자 시점'의 김병우 감독(45)과 오는 11월 30일 결혼한다. 김 감독은 해당 작품 외 영화 '더 테러 라이브', 'PMC: 더 벙커' 등을 연출했으며 오는 12월 넷플릭스 영화 '대홍수'도 공개를 앞두고 있다.함은정과 김병우 감독은 별다른 열애설 없이 곧바로 결혼을 발표해 더욱 화제가 됐다. 함은정 측 관계자에 따르면 두 사람은 영화계 모임에서 자연스럽게 만나 수년의 열애 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr