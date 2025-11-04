"음방 1위 올킬 목표" 아홉, 소년에서 청년으로…성장통 딛고 자란 '피노키오' [종합]

아홉/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 아홉이 청춘 서사를 한층 확장한다. 아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)은 4일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 두 번째 미니앨범 '더 패시지'(The Passage) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.'더 패시지'는 지난 7월 발매한 데뷔 앨범 이후 약 4개월 만에 선보이는 신보다. 스티븐은 "4개월 전 이 자리에서 처음 인사드렸는데 빠르게 다시 돌아왔다. 데뷔 쇼케이스 때는 긴장해서 시간이 어떻게 흘러가는지도 몰랐다. 이번에는 기대가 더 크다. 전작보다 멋있게 성장한 아홉을 보여주겠다"고 말했다.초고속 컴백에도 멤버들은 힘들기보단 행복했다고. 박주원은 "계속 활동하면서 팬들을 만나고, 동시에 다음 앨범을 준비하면서 팬들을 어떻게 깜짝 놀라게 할지 기대감과 행복함이 컸다"고 했다.이번 앨범으로 아홉은 청춘 서사를 한 단계 확장한다. 차웅기는 "이번 앨범을 표현하는 키워드는 '러프 청춘'이다. 지난 데뷔 앨범이 무한한 가능성을 품은 미완의 청춘을 그렸다면, 이번 앨범에서는 소년에서 어른이 되며 겪는 성장통과 아홉만의 이야기를 담았다"고 소개했다.앨범에는 총 다섯 개의 곡이 수록된다. 아홉은 타이틀곡 '피노키오는 거짓말을 싫어해'를 비롯해 '아홉, 빛나는 숫자의 시작 (Intro)', '1.5x의 속도로 달려줘', '다신 너를 잃지 않게', '잠든 일기장 (Outro)'을 통해 청춘의 복합적인 감정을 표현했다.멤버들은 한층 적극적으로 곡 작업에 참여했다. 스티븐은 '아홉, 빛나는 숫자의 시작 (Intro)'과 '다신 너를 잃지 않게', 차웅기와 박한은 '다신 너를 잃지 않게' 작사에 참여해 진솔한 마음을 담아냈다. 스티븐은 "두 곡이나 작업할 수 있어 기뻤다. 내 생각을 음악에 온전히 담을 수 있어 만족스러웠다. 다음에는 한 곡 전체 가사를 처음부터 끝까지 직접 써보겠다"며 열정을 보였다.앨범 속 서사처럼, 아홉은 새 앨범을 준비하며 성장통을 겪었다. 서정우는 "지난 앨범보다 성장한 모습을 보여줘야 한다는 불안감이 있었다. 자신감이 떨어지기도 했지만, 멤버들이 격려해 줘서 이겨낼 수 있었다"며 끈끈한 관계를 짐작하게 했다.멤버 즈언이 건강상의 이유로 이번 활동에 불참한다. 서정우는 "아쉽게도 이번 활동에는 즈언이 함께하지 못하게 됐다. 좋은 모습으로 돌아오기 위해 회복에 전념을 다하고 있다. 준비하면서도 즈언이 많은 응원의 메시지와 칭찬을 보내줘서 힘내서 준비할 수 있었다. 즈언의 빈자리를 채우기 위해 열심히 노력했으니 예쁘게 지켜봐 달라"고 말했다.아홉은 지난 8월 필리핀 마닐라에서 첫 팬 콘서트를 열었다. 필리핀 출신 멤버인 제이엘은 "어릴 때부터 그렇게 큰 무대에 서 보고 싶었다. 혼자가 아닌 멤버들과 설 수 있어 더 감사했다. 앞으로도 함께 성장해 무대에 서고 싶다"고 소감을 밝혔다.박주원은 "그날의 사진이나 영상을 보면 심장이 아직도 두근두근 뛸 정도"라고 말했고, 박한도 "공연장에 서 있으면 우주 한 가운데 서 있는 기분이다. 별이 반짝거리는 느낌이다. 많은 사람 앞에서 무대해 보는 게 꿈이었는데, 그렇게 많은 사람 앞에서 무대에 선 게 처음이었다. 평생 기억에 남을 것 같다"고 말했다.아홉은 더 넓은 세상을 누비며 팬들을 만나고 싶다고. 스티븐은 "여러 나라를 다니며 느낀 게, 어디에 가든 포하(팬덤명)들이 있더라. 더 많은 나라에 가고 싶다. 내가 살았던 곳인 호주 공연장에도 가보고 싶다"고 말했다. 다이스케는 "월드투어로 다양한 나라에 가보고 싶다"고 덧붙였다.아홉은 미니 2집 활동으로 음악 방송 1위를 조준한다. 스티븐은 "음악 방송 1위 '올킬'을 달성하고 싶다. 데뷔 활동 때 감사하게도 3번이나 1위를 했다. 이번에는 모든 음방에서 1위를 해보고 싶다. 아홉이 얼마나 성장했는지 변화를 확실하게 보여드리겠다"고 했다.신인상도 노린다. 차웅기는 "연말이다 보니 시상식도 많고 큰 무대를 보여줄 기회가 많더라. 신인상을 비롯해 많은 트로피를 아홉의 이름으로 가져오는 게 목표다. 감사하게도 여러가지 상을 받았는데, 그동안 했던 노력이 떠올라서 감격스러웠다. 연말 시상식에서도 최선을 다해 '2025년 최고의 신인'으로 남고 싶다"고 당찬 포부를 밝혔다.아홉의 미니 2집 '더 패시지'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr