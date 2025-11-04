/사진 = 모스트콘텐츠

가수 신승훈이 발굴하고 키운 가수 로시(Rothy)가 참여한 네이버웹툰 ‘내향남녀’의 OST ‘T 없이 맑은 I’가 4일 발매된다.이번 OST ‘T없이 맑은 I’는 위트 있는 제목이 돋보이는 곡으로, 친구에서 연인으로 발전하고 싶은 풋풋한 마음, 설렘과 떨림을 부드러운 EP 사운드 위에 녹여냈다고 제작사 측이 전했다. 리드미컬한 R&B 팝 사운드 위로 로시의 달콤하고 맑은 음색이 더해져, 첫사랑의 순수하고 따뜻한 감정을 한층 더 감미롭게 전할 예정이다.로시는 음악성과 대중성을 고루 갖춘 실력파 아티스트로, 맑고 감미로운 음색과 섬세한 표현력으로 '믿고 듣는 로시'라는 수식어를 얻었다. '닥터 차정숙', '착한 사나이', '기상청 사람들' 등 다수의 드라마 OST에서 특유의 매력적인 보컬로 존재감을 입증했다.이번 곡은 장르의 경계를 넘나들며 감각적인 사운드를 선보여 온 JeA, IRIS, NOMASGOOD 작가진이 의기투합해 완성했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr