사진=제이쓴 SNS

개그우먼 홍현희의 아들이 어린이집 입학을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.남편 제이쓴은 지난 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "아 제발 제발"이라는 짧은 문구와 함게 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 '연준범 원서 접수', '어린이집 입소' 등의 문구가 적혀 있어 아들 준범 군이 어린이집을 다니기 위해 지원서를 넣었음을 짐작케 했다. 특히 어린이집 입소 경쟁률이 높은지 제이쓴은 기도까지 해 눈길을 끌었다.한편 제이쓴은 2018년 10월 홍현희와 결혼해 2022년 아들 준범을 품었다. 부부와 준범은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하면서 많은 시청자들의 사랑을 받기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr