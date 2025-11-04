사진=은가은 SNS

가수 은가은과 박현호가 천생연분 모먼트를 보였다.은가은은 지난 3일 자신의 인스타그램에 "이거 너무 해보고 싶었ㅋㅋㅋ"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 은가은이 박현호와 함께 '커플 챌린지'를 하고 있는 모습. 두 사람에게는 "누가 먼저 고백했는가", "지금은 누가 더 좋아하는가" 등의 질문이 주어졌다. 두 사람은 질문에 해당되는 인물을 지목하며 솔직하게 응했다.특히 다정하게 말하는 사람은 은가은, 말이 많고 부지런한 사람은 박현호로 꼽히면서 누리꾼들은 "두 사람이 천생연분이네", "결혼 잘하신 듯"이라는 반응을 보였다.한편 1987년생 은가은과 1992년생 박현호는 5살 차 연상연하 커플로, KBS2 '불후의 명곡'을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난해 3월 교제를 시작해 약 1년 만에 결혼에 골인했다.부부는 최근 임신 22주차에 접어들었다고 알리며 2세를 품고 있음을 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr