'나는 SOLO' 28기 현숙이 영수를 향한 분노를 폭발시킨다.오는 5일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 영수의 애매한 태도에 현숙이 끝내 화를 내는 모습이 공개된다.앞서 현숙은 솔로녀들이 영수에 대해 뒷담화를 해도 "아무리 영수를 씹어 봐라. 내 마음이 돌아서나"라며 믿음을 보여줬던 터. 그러나 이날 현숙은 영수와 마주 앉은 자리에서 돌연 싸늘해진 눈빛을 보인다. 영수는 "잠깐 얘기 나눌 수 있어? 괜찮아?"라고 현숙에게 말을 거는데, 현숙은 "안 괜찮아"라고 답한다.직후 현숙은 "난 이해가 안 되는데? (영수님이) 날 가지고 논 거 같다"고 화를 낸다. 급기야 그는 "왜 너만 몰라? 사람들이 왜 널 피하는지, 왜 도망가는지 왜 너만 모르냐고"라며 버럭 소리를 지른다.흥분한 현숙과 달리, 영수는 느긋한 표정으로 "알았어. 그래도"라며 꿋꿋하게 자기가 하고픈 말을 계속한다. 두 사람의 갈등을 지켜보던 MC 데프콘은 "미치겠네 정신 차려, 영수야"라고 쓴소리를 던진다. 참다못한 현숙은 결국 "아 짜증나 진짜 미쳤나 봐"라고 분노하더니 자리를 박차고 나간다.'나는 솔로'는 5일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr