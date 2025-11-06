사진=티빙

2019년 비연예인과 합의 이혼했다고 알려진 1976년생 배우 배수빈이 티빙 오리지널 '친애하는 X'에 출연을 확정 짓고, 그동안 본 적 없는 파격적인 연기 변신을 선보인다.6일 첫 공개 예정인 티빙 오리지널 '친애하는 X' 는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분), 이어 그에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린 파멸 멜로 서스펜스다. 글로벌 팬덤을 보유한 동명의 인기 웹툰을 원작으로, '스위트홈', '미스터 션샤인', '도깨비', '태양의 후예' 등 다수의 메가 히트작을 보유한 이응복 감독과 박소현 감독이 공동 연출을 맡아 공개 전부터 기대를 키운다.극 중 배수빈은 백아진(김유정 분)의 아버지 백선규로 분한다. 백선규는 도박에 중독돼 어린 딸을 방치하고, 심지어 딸을 돈벌이 수단으로 여기는 최악의 아버지로, 인간적인 온기라곤 찾아볼 수 없는 인물이다.스틸 속 배수빈은 백선규 그 자체로 완벽히 몰입한 모습으로 시선을 사로잡는다. 딸을 향한 일말의 부성애조차 느껴지지 않는 싸늘한 눈빛과 무표정한 얼굴, 그리고 볼에 자리한 상처가 더해져 캐릭터의 거칠고 어두운 내면을 생생하게 드러낸다. 단 한 장의 스틸 만으로도 삶의 밑바닥을 전전하는 백선규의 막장 인생이 고스란히 전해져 눈을 뗄 수 없게 만든다.무엇보다 그동안 따뜻하고 품격 있는 이미지로 사랑받아온 배수빈이 이번 작품을 통해 기존의 연기 스펙트럼을 완전히 뒤흔드는 강렬한 연기 변신을 선보일 것으로 기대를 높인다.지난달 26일 종영한 KBS2 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'에서 배수빈은 강은수(이영애 분)의 남편이자 딸 박수아(김시아 분)의 아빠 '박도진' 역을 맡아, 갑작스레 닥친 암담한 현실에 처한 캐릭터의 감정을 디테일하게 담아내 몰입도를 높였다. 특히 최종회에서는 형사 장태구(박용우 분)의 총탄으로부터 아내를 보호하고 사망에 이르는 모습으로 안타까움을 자아낸 바 있다.반면 이번 작품에서는 백선규라는 인물의 내면에 도사린 어둠과 절망을 깊이 있게 표현하며 강한 인상을 남길 예정. 이에 탄탄한 연기력을 기반으로 전에 본 적 없는 새로운 얼굴을 보여줄 배수빈의 열연에 기대감이 고조된다.'친애하는 X'는 6일 오후 6시에 1~4회가 처음 공개되며, 매주 목요일 2회씩 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr