사진=웨이브

사진=웨이브

사진=웨이브

6년 전 Mnet '프로듀스 X 101'에서 1위로 데뷔했으나, 프로그램 조작 논란으로 그룹 해체를 경험한 김요한이 새 작품 '제4차 사랑혁명'에서 황보름별과 핑크빛을 그린다. 황보름별은 신예은, 강훈, 박서함 등과 한솥밥을 먹는 앤피오 소속의 신예 배우다. 김요한과 황보름별은 1999년생 동갑 내기다.오는 13일(목) 첫 공개되는 웨이브 오리지널 '제4차 사랑혁명' 측은 4일, 뼛속까지 공대생인 주연산(황보름별 분)으로 완벽 동기화한 황보름별의 첫 스틸컷을 공개했다.'제4차 사랑혁명'은 모태솔로 공대생 주연산과 백만 인플루언서 모델과 강민학(김요한 분)이 무근본 학과 통폐합으로 만나며 벌어지는 오류 가득 대환장 로맨스 코미디다. 대담하고 발칙한 청춘들의 아찔하고 유쾌한 캠퍼스 로맨스가 시청자들의 설렘 세포를 깨운다.웨이브 오리지널 '이렇게 된 이상 청와대로 간다'를 비롯해 '탑 매니지먼트', 영화 '은하해방전선' 등 감각적인 연출로 사랑을 받아온 윤성호 감독과 드라마 '대세는 백합', 영화 '만인의 연인'으로 센세이셔널한 화제를 이끈 한인미 감독이 공동 연출을 맡아 기대를 모은다. 특히 아이러니한 현실 풍자로 한국 블랙 코미디계의 새로운 지평을 연 '이렇게 된 이상 청와대로 간다'의 제작진이 다시 한번 뭉쳐 이목이 쏠린다. 여기에 드라마 '내가 죽기 일주일 전'의 송현주, 영화 '익스트림 페스티벌'의 김홍기 등 재기발랄한 신진 작가들이 함께하는 창작집단 '송편'이 극본에 참여해 기대를 높인다.사진 속 공대생의 아우라를 뿜어내는 주연산의 모습이 흥미롭다. 내추럴한 스타일에 뿔테 안경은 주연산의 너드미를 한껏 끌어올린다. 무언가를 계산하고 해석하려는 듯 날카롭게 반짝이는 그의 도도한 눈빛 역시 범상치 않다. '어린이 퀴즈왕' 출신이자 컴퓨터 공학과 수석답게 연애는 담쌓고 24시간 내내 컴퓨터를 손에서 놓지 않는 주연산. 그런 그가 원치 않게 강민학과 얽히며 제 안의 로맨스 오류를 발견하게 된다고. 과연 성격도 전공도 모든 게 정반대인 모델전공 강민학과 마주한 주연산의 인생에 어떤 변화가 나타날지 궁금해진다.대본을 처음 접하고 '신선하다'는 감정이 들었다는 황보름별은 "윤성호 감독님의 예측 불가능한 코미디 감각이 취향을 저격했다"라면서 "특별하지 않은 캐릭터가 없다. 인물들 각자의 개성이 분명해서 누구를 따라가도 이야기가 흥미로울 것"이라고 강조하며 작품 선택의 이유를 밝혔다.'주연산'이라는 인물에 대해 "'연산'은 이름처럼 세상 모든 문제를 공식으로 풀고 싶어 하는 인물이다. 감정보다 논리를 우선시하는 연산이 '강민학'을 만나면서 변수를 경험하게 된다"라고 설명했다. 또 "컴퓨터 앞에 앉아 있는 시간이 많은 공대생이니, 자세나 생활 습관에서도 인물의 성격이 드러날 것이라 생각했다. 연기하면서 굽은 어깨 자세를 유지하는 등 캐릭터의 디테일을 표현하려 더욱 노력했다"라고 덧붙여 그가 완성할 캐릭터에 기대를 높였다.'제4차 사랑혁명'은 오는 13일(목) 오전 11시 웨이브에서 처음 공개되며 일본, 홍콩, 중국, 러시아 등 해외 96개국에서 주요 OTT 플랫폼을 통해 동시 방영된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr