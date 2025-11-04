그룹 엔믹스/사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 엔믹스가 신곡 'Blue Valentine'(블루 밸런타인)으로 멜론 주간 차트 1위를 차지했다.엔믹스는 지난달 13일 발매한 정규 1집 'Blue Valentine'과 동명 타이틀곡으로 국내 주요 음원 차트를 장악했다. 해당 곡은 발매 직후 꾸준히 순위가 상승해 26일 오전 8시부터 멜론 톱100 차트 1위에 올랐다. 멜론 일간 차트에서도 26일부터 11월 2일까지 8일 연속 정상을 지켰으며, 주간 차트(10.27~11.02)까지 석권했다. 벅스 주간 차트(10.27~11.02)에서도 2주 연속 1위를 기록했다.정규 1집은 한터차트 주간 피지컬 앨범 차트(10.13~10.19) 1위에 올랐다. 타이틀곡은 멜론, 벅스, 지니, FLO 차트에서 상위권을 유지하며 써클차트 다운로드 차트(10.12~10.18)에서도 1위를 기록했다. 음악방송에서는 5관왕을 달성했다.엔믹스는 오는 29일과 30일 인천 인스파이어 아레나에서 데뷔 첫 월드투어 'EPISODE 1: ZERO FRONTIER'(에피소드 1: 제로 프론티어)의 포문을 연다. 이번 공연은 데뷔 이후 처음 열리는 단독 콘서트로, 일반 예매 직후 전석이 매진됐다. 소속사 JYP엔터테인먼트는 관객 성원에 따라 추가 좌석 오픈을 확정했다. 추가 예매는 4일 오후 8시부터 예스24 티켓을 통해 진행된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr