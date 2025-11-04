사진=ENA

전여빈이 가성그룹 공식 후계자로 낙점되며 복수를 향한 가속페달을 밟았다.지난 3일(월) 방송된 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미' 11회(최종회 전편)에서는 가성호(문성근 분) 회장의 도움으로 가성그룹의 후계자 자리에 오른 김영란(전여빈 분)이 가선영(장윤주 분)을 향해 총공세를 퍼부으며 눈을 뗄 수 없는 전개를 펼쳤다. 이날 방송은 전국 6.3%, 수도권 6.2%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했을 뿐 아니라, 2025년 ENA 드라마 중 최고 시청률을 세우는 쾌거를 이뤘다.'착한 여자 부세미'는 1회 2.4%로 출발해 4회에서 5%대를 돌파했지만, 지난달 7일 방송된 4회 이후로는 5%대에 머물러 있었다. 그러나 5주 차에 접어들며 처음으로 6%대를 기록, 상승세에 다시 불을 붙였다.그동안 가성호는 자신이 설계한 복수 계획의 끝을 지켜보기 위해 권총 자살로 생을 마감한 척 사람들의 눈을 속이고 저택의 비밀공간에 숨어 있었다. 복수를 함께 설계한 이돈(서현우 분)은 이를 알고 있었던 반면 가성호의 복수에 가담한 김영란은 뒤늦게 두 사람의 계획을 듣고 배신감과 분노에 휩싸였다.김영란의 울분을 받아들이던 가성호는 김영란에게 가선영과 맞설 힘을 주고자 자기 재산은 물론 가성그룹 회장 자리까지 물려주기로 마음먹었다. 김영란 역시 돈과 권력을 이용해 무고한 사람들을 해치려는 가선영을 응징하고 누명을 쓴 전동민(진영 분)을 구해내겠다는 목표는 같았기에 가성호의 뜻대로 가성그룹의 후계자가 되기로 했다.김영란과 가성호, 이돈이 가선영을 처단할 준비를 해나가는 동안 가선영 역시 자신이 저지른 모든 과오를 김영란에게 뒤집어씌울 채비를 마쳤다. 자신의 수족처럼 부리던 살인청부업자 길호세(양경원 분)의 시신을 빼돌리고 전동민에 대한 언론 플레이를 진행하며 전동민을 구치소로 보내버리려던 것.가선영의 계획을 눈치챈 김영란과 이돈은 무연고자로 눈속임해 불태워버리려던 길호세의 시신을 확보하고 정확한 부검을 의뢰하며 반격을 개시했다. 또한 길호세가 김영란과 백혜지(주현영 분)를 해친 범인이라는 무창마을 사람들의 증언과 함께 길호세의 공격을 받았던 피해자 백혜지의 진술이 더해지면서 전동민은 무사히 누명을 벗을 수 있었다.여기에 이돈과는 인연이, 가선영과는 악연이 있는 기자 표승희(박정화 분)의 도움을 받아 가선영이 저지른 그간의 만행을 온 세상에 폭로하면서 가선영도 수세에 몰렸다. 최측근인 함비서(김영성 분)가 대신 경찰에 체포됐지만 가선영의 인맥들도 서서히 연을 끊으면서 가선영의 기세도 한 풀 꺾이는 듯했다.가선영이 심어놓은 첩자인 최집사(김재화 분)가 가성그룹 저택 안에서 가성호 회장을 맞닥뜨리면서 상황은 급변하기 시작했다. 최근 가성호 회장은 약물의 후유증으로 인해 치매 증세를 보이고 있던 터. 최집사에게 정체를 들킨 것도 모자라 가선영에게 직접 전화를 걸며 불안감을 증폭시켰다.가성호가 살아있다는 것을 눈치챈 가선영은 자신의 눈으로 이를 확인하기 위해 가성그룹 저택으로 향했다. 그런 가선영의 존재를 눈치채지 못한 듯 가성호는 여전히 죽은 딸에 대한 기억에 잠식되어 있는 상황. 가성호를 바라보는 가선영의 비릿한 미소가 긴장감을 증폭시키는 가운데 과연 김영란이 가선영을 막고 가성호를 지킬 수 있을지, 절정으로 치닫고 있는 인생 리셋 프로젝트의 결말이 궁금해진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr