/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘

올림픽 금메달만 3개나 딴 펜싱 선수 오상욱의 열애 의혹이 불거졌다.3일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘에서는 정신과 전문의 남편의 반전 실체로 화제를 모은 오진승, 김도연 부부의 일상이 공개된다.최근 진행된 스튜디오 녹화에 스페셜 MC로 출격한 펜싱 황제 오상욱의 열애 의혹이 불거졌다. 오상욱은 “어릴 때부터 화목한 가정을 꾸리는 게 꿈”이라며 “‘금메달 급’ 신랑감이 되고 싶다”고 구체적인 결혼 계획을 밝혀 눈길을 끌었다.이어 오상욱은 “이상형은 전지현 씨처럼 포스 있는 분”이라며 확고한 이성 취향까지 공개했다. 이에 MC들은 “열애 중인 것 같다”며 심층 취재에 돌입해 현장 분위기가 후끈 달아올랐다는 후문이다.앞서 오상욱은 지난해 9월 일본 모델 하루카 토도야와 열애설에 휩싸였지만 최근 MBC '놀면 뭐하니?'에서 "여자친구가 없다"고 해명했다.3일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr