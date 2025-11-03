텐아시아 DB

사진=KBS2 ‘더 시즌즈 - 10CM의 쓰담쓰담’·MBC ‘전지적 참견시점’ 캡처

싱어송라이터 로이킴이 음악과 예능을 넘나들며 안방 시청자들을 사로잡고 있다.지난달 31일 방송된 ‘더 시즌즈 - 10CM의 쓰담쓰담’에서는 로이킴의 진솔한 이야기와 유쾌한 예능감이 빛났다. 이날 로이킴은 독특한 매력의 신곡 착장을 선보이며 “앨범 콘셉트 착장인데, 사랑이 만들어지는 과정을 보여주고 싶었다”고 설명했다. 이를 본 10CM는 “멋있긴 한데 초기 과정인가 봐요”라며 웃음을 터뜨렸다.또한 로이킴은 본인이 직접 작사·작곡에 참여한 다양한 곡들을 언급하며 프로듀서로서의 면모를 드러냈다. 그는 “이창섭 님의 ‘꽃이 되어줄게’, 임영웅 형의 정규앨범 수록곡 ‘그댈 위한 멜로디’, 이찬원 님의 ‘오늘은 왠지’를 작업했다”며 “그분들을 생각하며 썼는데 실제로 녹음이 진행된 후 상상 이상으로 좋은 결과물이 나왔다”고 뿌듯해했다.이날 방송에서는 로이킴의 신곡 ‘달리 표현할 수 없어요’도 소개됐다. 그는 “사랑이 기적처럼 찾아오는 것에 대한 노래”라며 “결혼과 사랑에 대한 긍정적인 메시지를 담고 싶었다”고 밝혔다. 더불어 방송 말미, 잔나비, 정승환, 10CM 권정열과 깜짝 그룹 ‘비틀비틀즈’를 결성, ‘정말 사랑했을까’, ‘죽어도 못보내’, ‘청혼’을 선보였다.이튿날인 지난 1일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에서는 또 다른 매력의 로이킴이 그려졌다. 그는 유튜브 채널 ‘로이킴상우’를 운영하며 신곡 홍보 콘텐츠를 직접 기획·촬영하는 열정을 보여주고 있다. 그는 팬들이 조성해준 ‘로이킴 숲’을 이리저리 뛰어다니며 신곡을 홍보하는 등 발라드 가수답지 않은 코믹한 모습으로 현장을 웃음바다로 만들었다. 이를 본 유병재는 “다른 발라드 가수들도 이렇게까지 하냐”며 놀라워했다.또한 로이킴의 어린 시절 꿈이 ‘개그맨’이었다는 사실이 공개돼 반전 매력을 더했다. 그는 “사람들을 웃기는 게 너무 행복했고, 학교에서도 웃긴 친구로 불렸다”며 “어릴 때 ‘쇼! 행운열차’의 개그 코너에 출연하기도 했다”고 회상했다.이날 로이킴은 게릴라 콘서트 홍보를 위해 직접 거리로 나가 시민들에게 전단지를 나눠주는 모습으로 열정을 더했다. 추운 월요일 밤의 게릴라 콘서트가 과연 성공할 것인가, 긴장감이 고조된 가운데 끝내 공연장은 관객들로 가득 차며 감동의 무대를 완성했다. 3시간 만에 약 400명이 운집됐다. 그는 신곡 ‘달리 표현할 수 없어요’를 비롯한 다수의 곡을 열창하며 진심 어린 무대를 선보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr