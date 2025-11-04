'56세' 박준형, 탈모 고백했다…"30대에 삭발하고 베레모 착용" ('박장대소')

사진=텐아시아DB

박준형(56)이 원형 탈모로 삭발했던 과거를 고백했다.오는 5일 방송되는 채널S ‘박장대소’ 2회에서는 ‘30년 지기’ 박준형, 장혁이 여자 승려들의 ‘콜’을 받아 ‘K-명상 체험’ 수강생을 모으는 열혈 홍보 현장이 공개된다.이날 ‘박장카’를 타고 ‘콜’ 수행을 떠난 박준형과 장혁은 “이런 날씨 너무 좋다”며 가을 감성에 젖는다. 박준형은 “가을엔 집에서 영화 보면서 분식 먹는 게 최고지”라며 “내 최애 영화에는 무조건 주윤발 형님이 나온다”고 말한다. 이에 장혁은 ‘영웅본색’ 테마송까지 즉석에서 부르며 호응하고, “내 인생 영화는 ‘벅시’”라면서 영화 토크를 이어간다. 그러던 중, “콜 왔어요”라는 메시지가 뜬다. 이에 이들은 인사동으로 출격하는데, 의뢰인은 다름 아닌 여자 승려여서 이들을 놀라게 한다.의뢰인은 “좋은 취지로 무료 명상 수업을 진행할 예정인데 수강생이 없다. 비불교인과 외국인, 관광객들에게 명상의 순기능을 알리고 싶다. 수강생들을 모아 달라”고 ‘박장 브로’에게 부탁한다. 상상초월 ‘콜’에 고민에 빠진 것도 잠시, ‘박장브로’는 스님들에게 “왜 출가를 하신 거냐?”, “삭발하기 전의 모습도 궁금하다”며 인터뷰에 돌입한다.이때 박준형은 “저도 만 32세 때 원형 탈모가 와서 삭발하고 베레모를 쓴 적이 있다”며 갑분 ‘삭발 토크’로 공감력을 끌어올린다. 그의 발언에 승려는 “사실 그 시절에 팬이었다”고 god를 향한 팬심을 드러내 현장을 웃음바다로 만든다.장혁 역시 이들의 출가 사연을 들으면서 “저도 출가하는 사람들의 마음이 이해된다”며 고개를 끄덕인다. 박준형은 “너 그러면 오늘 ‘뚜껑’(머리카락)을 잘라 가지고 (출가해~)”라고 대환장 케미를 발산한다.유쾌한 분위기 속 이들은 ‘K-명상 수업’을 홍보하기 위한 작전 회의에 들어간다. 과연 수강생을 잘 모을 수 있을지 이들의 ‘콜’ 수행 현장에 관심이 모아진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr