사진=텐아시아DB

사진=윤소그룹

사진=윤소그룹

그룹 안타레스(ANTARES)가 신곡 'Blind(블라인드)'를 발매하고 팬 쇼케이스를 성황리에 마쳤다.3일 윤소그룹에 따르면 안타레스는 지난 2일 서울 홍대 '케이팝스테이지'에서 디지털 싱글 'Blind(블라인드)' 발매 기념 팬 쇼케이스를 열고 본격적인 활동에 돌입했다.승희, 하루, 이노, 우리, 재호로 구성된 안타레스는 2013년 정경미와 결혼해 가정을 꾸린 개그맨 윤형빈이 제작에 참여하며 주목받은 보이그룹이다. 이번 신곡 'Blind(블라인드)'는 사랑의 욕망과 혼란, 그리고 그 안에 숨겨진 집착을 세련된 팝 사운드로 풀어냈다. 감각적인 신스 리프와 묵직한 베이스라인, 그리고 섬세한 보컬의 감정선이 어우러져 차갑고도 강렬한 여운을 남긴다.후렴구의 "Now you're blind"는 곡 전체의 메시지를 함축하며, 사랑에 집착하는 순간 스스로도 '눈이 멀게 되는' 아이러니한 감정을 극적으로 표현했다.팬 쇼케이스에서 안타레스는 신곡 'Blind(블라인드)'를 비롯해 데뷔곡 '러너웨이(Runaway)', '카운팅 스타스(Counting Stars)', '파워 업(POWER UP)', '런드리 데이(Laundry Day)', '스타라이트(Starlight)' 등 다채로운 무대를 선보이며 팬들과 호흡했다.현장에는 국내 팬뿐 아니라 일본 등 해외에서도 다수의 팬이 찾아와 안타레스의 신곡 무대를 함께 즐기며 글로벌 인기를 실감케 했다. 윤소그룹 윤형빈은 "일본을 비롯한 해외에서도 많은 사랑을 받는 안타레스의 이번 활동에도 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 전했다.안타레스의 신곡 'Blind(블라인드)'는 2일 오후 6시 주요 온라인 음원 사이트를 통해 공개됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr