[종합] 선미, 18년간 열애설 한 번 없었는데…"남친과 오래 사겼다, 좋아하면 불도저" ('미우새')

선미./사진=텐아시아DB

2007년 원더걸스로 데뷔 후 한 번도 열애설이 없었던 선미(33)가 연애 스타일을 밝혔다.지난 2일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 가수 선미가 스페셜 MC로 출연했다.이날 선미는 연애 경험이 한 손으로 셀 수 있을 정도라며 "무대에서는 화려해 보이지만 한 번 만나면 오래 만난다. 썸타는 걸 감정 소모라고 생각한다. 좋아한다는 확신이 들면 불도저처럼 '썸 탈 생각하지마'라고 말한다"라고 밝혔다.이상형 얼굴에 대해서는 배우 맷 데이먼, 축구선수 케빈 더브라위너를 꼽았다. 그러면서 "사실 제가 서장훈 선배님 농구 선수 시절 사진을 우연히 봤다. 얼굴형이 (이상형)과 비슷하더라"고 말했다. 이에 서장훈은 "각만 졌지 안에가 엉망이다"라고 부끄러워했다.선미는 김승수 어머니의 "우리 아들은 총각"이라는 어필에 "요즘 나이가 무슨 상관이냐"라고 오픈 마인드를 보였다. 그러나 서장훈이 "김승수 씨와 나이가 한 25살 정도 차이 날 거다. 1971년생"이라고 밝히자 선미는 "저희 어머니랑 동갑이다"라고 해 웃음을 자아냈다.이어 선미는 "나이는 상관 없지만, 제가 엄마한테 '사위 데려왔어'했는데 엄마랑 동갑이면 어떻게 하냐"라고 난색을 표했다.선미는 동생들과 각별한 애정을 밝히기도 했다. 그는 두 남동생들과 지금도 볼 뽀뽀를 하고 통화할 때 서로 사랑한다고 말한다며 “제가 어릴 때부터 엄마 역할이었다. 애들 밥 해 먹이고 학교 갈 준비해서 같이 가고 했다”고 설명했다.이후 선미는 즉석에서 남동생과 전화 통화를 했다. 누나의 장점 3가지를 묻자 남동생은 “표현을 많이 해준다. 지갑으로 표현을 해준다. 언제나 내편이라는 점”이라고 답했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr