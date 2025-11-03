사진 제공=KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

'두리랜드'의 후계자 자리를 노리는 임채무의 손자가 사랑스러운 매력을 발산했다.지난 2일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 최고 시청률 6.5%를 기록했다. (닐슨 코리아 기준)이날 방송에는 100억대 빚을 갚고 있는 임채무와 그의 손자이자 임고운 실장의 아들 심지원이 등장했다. 심지원은 '두리랜드' 2층 블록방의 바닥재가 조금 흔들린다는 건의를 시작으로, 어린이들이 썰매를 탈 때 조금 위험할 수도 있다며 직접 썰매를 타고 내려오는 등 시설 점검에 적극적으로 나서 임채무를 흐뭇하게 했다.이후 임채무는 손자 심지원, 임고운 실장과 함께 '두리랜드'에 새로 맞이할 동물을 구입하기 위해 파충류 전문샵을 찾았다. 그 곳에서 래퍼 아웃사이더가 가족을 맞이해 궁금증을 더했다. 아웃사이더는 연예인 최초로 양서파충류 홍보대사로 임명된 것에 이어 특수동물전공 전임교수로 활약하는 등 제2의 삶을 살고 있었다. 아웃사이더는 그린 바실리스트, 테구, 알다브라 코끼리 거북이 등 방문객들의 마음을 사로잡을만한 동물을 추천했다. 임채무는 가장 큰 거북이의 분양가가 1억5천만원에서 2억 가량 한다는 아웃사이더의 말에 "이 놈들이 내 몸값보다 더 비싸다"면서 "내가 직접 아프리카에 가서 잡아 와야겠다"고 말해 웃음을 안겼다.다양한 동물 구경을 마친 후 백숙을 먹으러 간 임채무와 직원들은 음식을 맛있게 먹으며 도란도란 얘기를 나눴다. 심지원이 배우가 꿈이라고 하자 임고운 실장은 "배우는 정말 어려운 직업이다. 내가 어렸을 때 촬영 전 아빠는 편하게 누워서 주무시지 못했고 물도 마음껏 못 마셨다"면서 "너무 바빠서 내 졸업 사진에는 아빠가 함께 한 적이 없다"며 아쉬움을 드러냈다. 그러자 임채무는 "아이가 어렸을 때는 활동하느라 바빠서 함께할 시간이 정말 없었다. 아버지로서 소홀했던 지난 날이 지금은 미안하다"고 해 뭉클함을 자아냈다.심지원은 후계자로서의 야망도 드러내 웃음을 안겼다. 심지원은 임채무에게 "두리랜드를 언제까지 운영하실 거냐"고 물었고, 임채무는 "25년만 더 운영하고 싶다"고 답했다. 그 말에 심지원은 "저한테 물려 주실 거에요?"라고 단도직입적으로 물었다. 그러자 임채무는 "물려주는 건 안 한다. 이루고자 하는 것이 있으면 노력으로 직접 쟁취해야 한다. 물려받은 건 지속하기 어렵다"며 확고한 경영철학을 밝혔다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 KBS 2TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr