사진=카카오엔터 액터스

사진=카카오엔터 액터스

사진=카카오엔터 액터스

카카오엔터테인먼트가 신인 배우 통합 오디션인 '카카오엔터테인먼트 액터스 오디션'에서 최종 발탁한 신인 배우들과 새로운 시작을 알렸다.'카카오엔터테인먼트 액터스 오디션'의 마지막 관문을 통과한 지원자는 총 5명으로, 신하영(20세, 여), 최민교(17세, 여), 최예나(17세, 여), 최준혁(26세, 남), 황서빈(20세, 남)이다. 이들은 BH엔터테인먼트, VAST엔터테인먼트, 매니지먼트 숲, 어썸이엔티, 제이와이드컴퍼니, 킹콩 by 스타쉽 등 카카오엔터의 매니지먼트 레이블 중 한 곳과 계약을 맺고 전폭적인 지원 속에 신인 배우로 성장해나갈 예정이다.카카오엔터와 산하 매니지먼트 레이블 6개 사가 함께한 '카카오엔터테인먼트 액터스 오디션'은 K 콘텐츠의 미래를 이끌어갈 끼와 역량을 갖춘 신인 배우를 찾기 위한 것으로, 지난 2019년에 이어 두 번째로 열렸다. 지난 6월 온라인 지원서 접수를 시작하자 국내 대표 배우 매니지먼트사에 동시에 지원할 수 있다는 점에서 수천 명의 지원자들이 몰릴 정도로 배우 지망생들에 높은 관심을 받았다.이번 오디션은 '연기의 시작, 너의 첫 TAKE'를 슬로건으로, 배우로서의 시작을 응원하며 함께 성장해 가자는 의미를 담았다. 이에 오디션 과정에서도 전문가들의 연기 트레이닝과 코칭 등 다양한 프로그램을 통해 배우로서 필요한 역량을 키울 수 있도록 지원해 큰 호응을 얻었다.실제로 심사에 참여한 각 매니지먼트 대표와 임직원들은 지원자들을 위해 다양한 조언을 아끼지 않았다는 후문이다. 특히 지원자들이 함께 펼치는 연극으로 진행된 최종 심사에 참여한 6개 매니지먼트사 대표들은 "개인이 가진 매력이 있는데 연기할 때도 그 매력을 잃지 않고 캐릭터를 살리는 방법을 고민하면 좋겠다" "사람들의 기억에 남을 수 있는 자신만의 무언가, 필살기가 필요하다" "표현력을 다양하게 기르는 경험이 도움이 될 것 같다" 등 구체적인 가이드를 전하기도.지원자들 역시 "다시 경험할 수 없는 기회라고 생각한다" "이 과정에서 많이 배우고 성장하는 것 같다. 저 자신에 대해 더 깊이 생각하고 알아갈 수 있는 시간이 됐다" 등 진심 어린 소감을 전했다는 후문이다.카카오엔터는 "카카오엔터와 손잡고 이제 막 첫발을 내디딘 신인 배우들이 성장해가는 모습을 관심과 애정으로 지켜봐 달라"며 "앞으로도 재능과 역량을 갖춘 아티스트, 크리에이터를 발굴하고 성장을 지원하며, K 콘텐츠 산업 전반의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr