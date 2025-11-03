SNS

MBN 김명준 앵커가 고 백성문 변호사를 추모했다.최근 김 앵커는 자신의 계정에 "늘 따뜻한 가슴을 지녔던 백성문 변호사님.. 그동안 함께 방송할수 있어서 행복했습니다.. 지금 당장이라도 출연자 대기실 가면 뵐 수 있을 것만 같은.. 그립습니다.. 그동안 고생 많으셨어요.. 이젠 고통없이 편히 쉬세요.. 마지막으로 불러봅니다.. 백성문 변호사님.."이라고 적었다.추가로 "#따뜻한변호사 #사람냄새 #잘가요"라고 해시태그를 덧붙였다.고 백성문 변호사는 지난달 31일 새벽, 분당서울대병원에서 암 투병 끝에 별세했다. 향년 52세.아내인 김선영 앵커는 지난 1일 백성문 변호사 인스타그램에 "제 남편은 지난해 여름, 부비동암이라는 희귀암(희소암)을 진단받고 수술, 항암, 방사선 치료 등을 받으며 1년여간 치열하게 병마와 싸웠지만, 끝내 무섭게 번지는 악성종양을 막지는 못했다"고 적었다.이어 "마지막까지 방송 복귀를 위해 의지를 불태웠고 와이프 지켜준다고 항암 중에 한쪽 눈을 실명해도 맨발 걷기까지 하며 사력을 다해 버텼다"고 털어놓으며, "너무나 고맙게 잘 버텨준 남편이 잠을 자는 듯한 평안한 표정으로 하늘나라에 갔다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr