어반자카파 조현아/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 어반자카파 조현아가 소속사 공동 대표가 된 이후 첫 앨범을 발매한 소감을 밝혔다.그룹 어반자카파(조현아, 권순일, 박용인)는 3일 서울 강남구 일지아트홀에서 새 EP '스테이'(STAY) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.어반자카파의 소속사 앤드류 컴퍼니 공동 대표를 맡은 조현아. 그는 "코어 프로듀서로 앨범을 준비하면서 '내가 중심을 잃으면 안 된다'는 생각을 많이 했다. 많은 것을 참다 보니 병이 생기기도 했다"고 털어놨다.이어 "힘든 시간이었지만 아티스트와 직원 등 모두가 한 곳을 바라보고 일하는 모습을 보고 아픈 게 싹 나았다. 힘든 것보다 감동이 훨씬 컸다. 이번 앨범은 무조건 잘돼야 한다는 각오로 준비했다. 나를 믿고 함께 해줬으니까"라고 말했다.타이틀곡 '스테이'는 깊이 있는 리듬과 감각적인 사운드의 R&B 스타일 노래다. 미디엄 템포 위로 멜로디라인이 흐르며 섬세한 감정선을 그린다. 신보에는 타이틀곡을 포함해 '우리의 겨울', 'THE ONE', '나약', '열손가락', '안녕', '순간' 등 총 7곡이 담겼다. 다양한 장르를 정교하게 융합해 서사적 흐름을 녹여냈다.어반자카파의 새 EP 앨범 '스테이'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr