가수 겸 배우 수지가 절친 조현아 지원사격에 나섰다.그룹 어반자카파(조현아, 권순일, 박용인)는 3일 서울 강남구 일지아트홀에서 새 EP '스테이'(STAY) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.어반자카파의 신곡 뮤직비디오에는 수지와 이도현이 출연한다. 조현아는 "여운이 남는 그런 뮤직비디오가 되길 바랐고, 여운을 줄 수 있는 두 배우가 나왔으면 했다. 수지는 여운을 많이 남기는 배우이자 나의 절친한 친구다. 정말 도와주고 싶었는지 마음을 열고 출연 결정을 해줬다. 이도현은 최근 가장 매력적인 남자 배우라고 생각했던 분인데, 딱 전역하고 함께 작품을 할 수 있어 영광이었다"고 말했다. 이어 "수지와 이도현 모두 노 개런티로 출연해 줬다"고 덧붙였다.조현아는 "두 사람의 얼굴 합이 좋았다. 이전 뮤직비디오에는 차은우와 박보영을 섭외했다. 그때도 얼굴 합을 고려했는데, 그런 면에서 내가 보는 눈이 있지 않나 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다. 권순일은 "안구 정화에 좋고, 눈 건강에 좋으니 많이 봐주셨으면 좋겠다"고 너스레를 떨었다.타이틀곡 '스테이'는 깊이 있는 리듬과 감각적인 사운드의 R&B 스타일 노래다. 미디엄 템포 위로 멜로디라인이 흐르며 섬세한 감정선을 그린다. 신보에는 타이틀곡을 포함해 '우리의 겨울', 'THE ONE', '나약', '열손가락', '안녕', '순간' 등 총 7곡이 담겼다. 다양한 장르를 정교하게 융합해 서사적 흐름을 녹여냈다.어반자카파의 새 EP 앨범 '스테이'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr