가수 소유가 만취 목격담 이후 근황을 알렸다.최근 소유는 자신의 계정에 "10월안녕 🍂"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 소유는 10월 한 달 간 활동했던 모습을 담았다. 다이어트에 성공한 소유는 여리여리한 바디라인을 드러냈다.앞서 소유는 지난달 20일 SNS를 통해 뉴욕 스케줄을 마치고 애틀랜타에서 한국행 비행기에 올랐는데 이 과정에서 승무원에게 인종차별을 당했다고 주장했다. 당시 소유는 자신의 인스타그램에 "너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데 사무장은 내 태도를 단정하며 문제 있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티까지 불렀다"고 했다.이후 일부 온라인커뮤니티 등에서는 소유가 만취 상태였다는 글이 올라왔고 이에 소유는 만취상태가 아니었다고 설명했다.추가로 소유는 "비행 내내 이어진 일련의 사건들에 대해 고민하다 착륙 전 불편 사항을 작성해 기내 승무원을 통해 접수했었고 이번 주 델타항공으로부터 메일을 통해 사과를 받았다"고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr