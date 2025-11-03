가수 제니/사진제공=OA엔터테인먼트

가수 제니가 억대 조회수 뮤직비디오를 추가했다.소속사 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)에 따르면 제니의 첫 번째 솔로 정규앨범 'Ruby' 수록곡이자 선공개곡 'ExtraL (feat. Doechii)' 뮤직비디오는 3일 오전 3시 50분께 유튜브 조회수 1억 회를 돌파했다.이로써 제니는 'SOLO', 'Mantra', 'like JENNIE'에 이어 총 4편의 억대 조회수 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 특히 'SOLO' 뮤직비디오는 조회수 10억 회를 넘기며 제니를 K-팝 여성 아티스트 중 최초로 10억 뷰를 달성한 주인공으로 만들었다.'ExtraL (feat. Doechii)'는 순간을 온전히 즐기며 자신만의 방식으로 당당하게 살아가는 태도를 담은 곡이다. 담담한 자신감으로 역경을 이겨내고 선택한 길을 흔들림 없이 나아가는 의지를 노래했다.제니는 정규앨범 'Ruby'로 글로벌 차트에서 성과를 이어가고 있다. 지난 3월 22일 자 빌보드 'HOT 100'에서 'like JENNIE'는 83위로 첫 진입했고, 'Handlebars (feat. Dua Lipa)'는 80위, 'ExtraL (feat. Doechii)'는 99위로 재진입했다. 제니는 이로써 빌보드 'HOT 100'에 세 곡을 동시에 올린 최초의 K-팝 여성 솔로 아티스트가 됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr