백지영은 하차 했는데…이요원, 자녀 외모 폭로 당했다 "딸은 아빠 닮아" ('살림남')

/ 사진=텐아시아DB

백지영이 하차하고 새 MC로 투입된 이요원이 은지원의 폭로에 당황했다.지난 1일 방송된 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 지상렬과 신보람의 관계 회복을 위해 발 벗고 나선 박서진, 김종민의 맞춤 솔루션 에피소드가 펼쳐졌다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 시청률 3.9%를 기록했다. 신보람을 향한 지상렬의 말실수에 분개하는 은지원과 이요원의 모습이 4.5%의 최고 시청률을 찍었다.이날 ‘살림남’에는 신인 걸그룹 앳하트의 나현이 스페셜 게스트로 등장했다. 장원영·카리나를 잇는 비주얼 센터답게 눈부신 미모를 뽐내자 MC 이요원은 “예쁘다”며 감탄을 멈추지 못했다. 그러자 은지원이 오프닝 전 이요원이 “우리 딸들보다 더 예쁜 것 같다. 딸들이 아빠 쪽을 닮았다. 아들이 날 닮았다”고 말한 사실을 폭로해 그녀를 당황케 했다. 이에 이요원은 “괜찮다. 우리 딸들도 매력 있다”며 서둘러 수습했다.이어 이요원은 지상렬의 VCR을 보며 “표현은 자꾸 해야 는다. ‘사랑해’라는 말은 밥 먹듯이 해야 한다”고 현실 조언을 건넸다. 이에 은지원이 “본인은 남편에게 자주 하냐”고 묻자, 이요원은 “아이들한테는 자주 한다. 근데 그분한테는 굳이 안 해도 된다”며 솔직한 답변으로 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr