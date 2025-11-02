전회차 0%대 시청률인데…'치어리더♥' 문세윤, "국내 최고" 공식 인증했다 ('어튈라')

/ 사진=텐아시아DB

치어리더 출신 아내와 결혼한 문세윤이 쯔양을 '먹방계 1티어'로 공식 인증했다.ENA, NXT, 코미디TV 공동 제작 예능 ‘어디로 튈지 몰라(이하 ‘어튈라’)는 짜여진 리스트도, 사진 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 맛집 릴레이 예능이다. ‘맛튀즈’ 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 출연 중이다. 시청률은 1회 0.7%로 시작, 6회 내내 0%대를 기록중이다. 최저 시청률은 0.3%다.이런 가운데 쯔양이 문세윤을 긴장케 한 역대급 폭주 먹방을 달린다고 해 이목을 집중시킨다. 이날 시작부터 쯔양을 자극한 것은 문세윤의 국수 그릇. 문세윤이 자신과 같은 대 사이즈 국수를 시킨 쯔양의 그릇을 힐끗 보며 국수량을 저울질하자 쯔양은 기다렸다는 듯 “그럼 바꾸실래요? (문세윤 것이) 더 많아 보인다”라고 제안해 웃음을 자아낸다.심지어 이날 충청남도 공주부터 청주공항까지 혼을 쏙 빼놓는 하드코어 일정이 이어지자 쯔양은 끊임없이 간식을 먹으면서도 “너무 배고파요”라며 허기짐을 호소, 다음 맛집에 도착하자마자 곧바로 쌍뚝배기 먹방을 시전해 모두를 놀라게 한다. 심지어 문세윤마저 “너무 부럽다. 두 그릇 먹는 거 봐”라며 혀를 내둘렀다는 후문이다.쯔양과 문세윤이 오직 대식가만이 할 수 있는 먹방 고민으로 하나 된다고 해 궁금증을 자극한다. 쯔양이 한 손에는 추어탕, 다른 한 손에는 반찬을 집어 들던 중 어떤 반찬을 집어야 할지 심각하게 고민에 빠져버린 것. 문세윤이 “먹을 때마다 항상 고민된다. 팔 2개는 부족하다”라며 쯔양의 가려운 부분을 긁어주자, 쯔양은 격하게 공감하며 반찬 두 개를 덥석 집어 들어 웃음을 자아낸다. 이후 쯔양이 쌍뚝배기에 미꾸라지 조림까지 깔끔하게 해치우자, 문세윤은 “대한민국에서 최고 맛있게 잘 먹는 사람”이라며 쯔양의 위대한 클래스를 공식 인증한다.‘어디로 튈지 몰라’는 매주 일요일 오후 7시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr