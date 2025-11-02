배우 김동준의 근황이 눈길을 끈다.
최근 김동준은 "날이 좋구나"라는 멘트와 사진을 올렸다.
사진 속 김동준은 공개된 사진 속 김동준은 푸른 잔디 위 선베드에 앉아 선글라스를 만지며 여유로운 오후를 즐기고 있다. 밝은 회색 바람막이와 블랙 팬츠로 편안한 스타일을 완성했으며, 두 번째 사진에서는 눈을 감은 채 햇살을 느끼는 모습으로 자연스러운 매력을 발산했다. 맑은 날씨 속 청량한 분위기와 김동준 특유의 단정한 비주얼이 어우러져 보는 이들의 시선을 사로잡았다. 팬들은 "안녕 오빠 사랑해 오빠" "늘 응원합니다" "안경 잘 어울리네" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "항상 행복하고 좋은일만 가득하세요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.
한편 김동준은 1992년생으로 33세다. 김동준은 최근 tvN 드라마 '신사장 프로젝트'에 깜짝 등장해 시청자들을 올라게 했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
