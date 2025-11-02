사진 = 서현 인스타그램
소녀시대 서현이 발레복을 입고 예술적인 감성을 자랑했다.

서현은 인스타그램에 "Every pause has something to say"라는 글과 함께 발레 연습실에서 찍은 사진을 공개했다.
거울 앞에서 우아한 동작을 선보이는 서현은 연한 블루 레오타드와 그레이 랩스커트로 단정하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 긴 팔다리 라인이 돋보이는 포즈와 섬세한 표정은 마치 한 장의 화보를 보는 듯한 인상을 준다.

팬들은 "와~ 멋있어" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "언니 하고 싶은 거 다 응원하고 행복하세요" "발레현 최고" 등의 반응을 보이며 뜨거운 응원을 보냈다.
한편 1991년생 서현은 과거 서울 강남구 청담동 고급빌라를 12억9000만원에 매입한 것으로 알려진 바 있다. 이과정에서 서현은 주택 구입 당시 삼성화재로부터 일정금액을 대출 받았고 이후 대출금 모두를 갚았다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

