사진=장윤주 유튜브

사진=장윤주 유튜브

사진=장윤주 유튜브

사진=장윤주 유튜브

사진=장윤주 유튜브

사진=장윤주 유튜브

사진=장윤주 유튜브

사진=장윤주 유튜브

사진=장윤주 유튜브

사진=장윤주 유튜브

모델 장윤주가 '가슴 성형설'에 입을 열었다.1일 유튜브 채널 '윤쥬르 YOONJOUR 장윤주'에는 '대댓글 700회 이상 직접 작성한 대댓글 장인 장윤주가 엄선한 QnA(무물)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 장윤주는 다리 관리, 힙 관리, 출산 후 가슴 고민, 속옷 추천, 인생 고민 등 구독자의 여러 질문을 받고 답하는 시간을 가졌다.장윤주는 "모유 수유 후 가슴이 처졌다"면서 속옷 추천을 요청하는 글에 "너무 공감한다. 속옷은 나이대별로 다르다. 20대 때는 캡 없는 걸 하거나, 브래지어를 잘 안 하고 다녔다. 그때는 봉긋 솟아서 밴드만 붙이고 다녔다"고 밝혔다.최근에는 속옷 입은 티가 나지 않는 해외 스파 브랜드의 언더웨어를 20개씩 쟁여두고 입고 있다고. 장윤주는 "가끔 댓글에 가슴 했다고 어쩌고저쩌고하는데 내 거"라며 가슴 성형설을 정면 반박했다.그러면서 "저희 어머니가 원래 가슴이 크다. 딸이 셋인데 언니들은 내 가슴의 두 배다. 내가 제일 작다. 그래서 가슴 처짐에 나도 고민이 많다"고 강조했다.애플힙으로도 유명한 장윤주는 "촬영장에서 한 배우가 '넌 왜 말랐는데 힙이 있니?'라고 붙더라. 마르고 나이가 들면 자연스럽게 허벅지, 힙이 처져서 볼품 없어지더라"고 털어놨다.장윤주는 EMS 운동을 추천하며 "내가 헀던 힙 운동 중에 가장 효과가 좋았다. 출산 후 7년간 일주일에 한 번씩 EMS 운동을 했는데, 지금은 EMS 스파로 하고 있다"고 이야기했다.다리 관리, 허벅지 관리 등에 대한 질문에는 "말라도 셀룰라이트가 있다. 마른 애들은 자기가 마른 걸 알고 관리를 안 하는 거다. 나도 허벅지, 힙이 더 커지고 싶었는데, 한계가 있더라. 그걸 받아들였다"고 말했다.장윤주는 '40대 체력'을 언급하며 "40대 들어서면서 한번 훅 꺾이고, 중반 되니까 또 떨어지더라. 기억하라"면서 "내가 갑상선 저하증이 있어서 평생 약을 먹어야 한다. 이건 유전이라 어쩔 수 없다. 최대한 체력 관리 잘해서 주어진 오늘을 멋지게 즐겁게 살아가는 게 지금 목표"라고 밝혔다.한편, 장윤주는 2015년 4살 연하 사업가 정승민과 결혼해 슬하에 딸 리사 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr