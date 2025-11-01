사진=MBC '나 혼자 산다'

'나 혼자 산다' 이장우가 구성환에 씨름을 완패하는 굴욕을 당했다.31일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 '제1회 순진무구 가을 운동회' 2탄이 공개됐다.이날 전현무는 스페셜 매치로 '씨름'를 제안했다. 멤버들이 거구 구성환과 이장우의 매치를 기대하자, 구성환은 "(이장우가) 저보다 몸무게가 더 나간다"고 폭로했다. 이에 예비신랑 이장우는 "결혼해야 하는데 체중 얘기를 왜 하냐"고 투덜거려 웃음을 안겼다.이 밖에도 기안84와 임우일, 민호와 박지현, 키와 이주승 매치가 추천된 가운데 키가 "김대호 대 옥자연?"이라고 묻자 전현무는 "누구 좋으라고"라며 반대해 폭소를 유발했다.'102kg 대결' 구성환과 이장우의 씨름 경기가 펼쳐졌다. 구성환은 게임 시작과 동시에 큰 체격의 이장우를 단번에 제압해 모두를 놀라게 했다. 패한 이장우는 "성환이형 힘 진짜 세다"고 감탄했다.이어 키와 이주승 대결은 꼬마들의 동네 씨름 분위기로 훈훈함을 자아냈다. 키는 "씨름 룰도 모른다. 해본 적도 없다"고 했지만, 곧 이주승을 꺾고 "내가 이겼어?"라며 본인도 놀라워했다. 이주승은 "키 힘이 세네"라며 미소를 지었다.임우일과 기안84는 샅바를 잡는 것부터 끈적한 분위기로 웃음을 선사했다. 멤버들은 "귀에 뽀뽀한다" "둘이 뭐 하는 거냐" "너무 더듬는다" "뭘 자꾸 찾냐"며 기겁했다. 팽팽한 힘겨루기 중 기안84가 턱 찍기로 승리를 거뒀고, 키는 "동네 씨름은 이 맛"이라며 예능을 즐겼다.라이벌 매치로 최민호와 박지현의 경기가 이어졌다. 불꽃 열정을 내뿜은 두 사람. 날카로운 공격이 오간 가운데 박지현이 승리했다. 코드쿤스트는 "민호가 후일담을 들려줬는데, 힘줬는데 지현이가 꿈쩍도 안 한다고 하더라"고 증언했다.패한 뒤 분노한 민호의 표정을 본 키는 "속에서 천불 난 것 같은데"라면서도 "자기가 낙법 했대. 찌질해가지고. 쟤가 더 잘해요 하면 되는 거지"라고 디스해 배꼽을 쥐게 했다.마지막 게임으로 구성환이 체급이 다른 박지현을 순식간에 넘긴 뒤 '초대 무지개 천하장사'로 등극했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr