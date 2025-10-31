[공식] 베이비몬스터, 열도 팬 꽉 잡는다…'베스트 히트 가요제 2025' 출연

그룹 베이비몬스터가 한국과 일본을 대표하는 연말 가요제에 잇따라 이름을 올렸다.31일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터는 오는 11월 13일 오사카 오사카성 홀에서 생방송으로 진행되는 일본 요미우리TV 연말 음악 특별 방송 '베스트 히트 가요제 2025' 출연을 확정했다.'베스트 히트 가요제'는 '홍백가합전', 'FNS가요제'와 함께 손꼽히는 역사 깊은 연말 음악 프로그램이다. 베이비몬스터의 일본 연말 가요제 출연은 이번이 처음이자, K팝 아티스트로서는 올해 유일하게 라인업에 이름을 올렸다.베이비몬스터는 일본 정식 데뷔 전부터 현지에서 음원 차트 롱런을 비롯해 지상파 음악방송 출연, 대형 음악 페스티벌 초청, 글로벌 브랜드 모델 발탁 등 활발한 활동을 해왔다.특히 미니 2집 'WE GO UP'(위 고 업)은 발매 당일 일본 오리콘 앨범 차트 1위를 꿰찼고, 아이튠즈·AWA·라쿠텐 뮤직 등 주요 일본 음원 차트에서도 상위권을 휩쓰는 저력을 보였다.베이비몬스터는 Mnet '2025 MAMA 어워즈', SBS '2025 가요대전' 등 국내 주요 연말 시상식 출연도 확정했다.또 오는 11월 15일·16일 치바 라라 아레나 도쿄 베이를 시작으로 아이치, 도쿄, 효고 등 4개 도시에서 팬 콘서트 'LOVE MONSTERS(러브 몬스터즈) 팬 콘서트를 연다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr