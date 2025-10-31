'사생활 논란' 김정훈, 불륜극으로 6년 만에 복귀…"유부녀들과 얽히고 설켜" ('부부스캔들3')

사진제공=GTV, kstar
가수 겸 배우 김정훈이 6년 만에 연예계에 복귀한다.

‘부부스캔들3 – 판도라의 비밀’에서 상류층 타운하우스에 거주하는 세 여자 강세정, 신주아, 류예리가 단지에 등장한 새로운 남자 김정훈에게 함께 흥미를 가지면서 얽히고 설킨 사건을 예고한다.

31일 오후 10시 GTV, kstar에서 방송되는 ‘판도라의 비밀’에서는 유명 심리상담가 최우진(김정훈 분)이 상류층 타운하우스의 새로운 주민으로 등장한다. 이 타운하우스에서 가장 오래 살고 있는 주민이자, 번역가로 일에 대한 프라이드도 강한 이선영(강세정 분)은 가사도우미 알리사 덕분에 일본인 아내를 둔 새 이웃 최우진이 이사 온다는 소식을 듣는다.
도예가로 남편과 권태기를 겪고 있는 박미나(신주아 분)와 금수저로 자유분방한 생활을 즐기고 있는 임하영(류예리 분)도 우진이 짐을 들고 입주하는 모습에 흥미를 가졌다. 타인의 일에 관심이 많은 두 여자는 새로운 남자 우진에게 “혼자세요?”라는 질문을 시작으로 온갖 이야기를 건넨다. 이어 우진을 만난 선영은 “궁금하거나 불편한 것 있으면 물어보세요. 제가 많이 도와드릴게요”라면서 자신의 가사도우미 알리사를 보내주겠다고 약속했다.

우진이 이를 받아들이면서, 알리사는 우진의 집에 들어갔다. 집안 곳곳을 돌아다니던 알리사는 침대 위 어딘가를 쳐다보더니 의미심장한 미소를 짓는다. 이미 선영과 하영의 집까지 드나들며 타운하우스 사람들의 속사정을 전부 아는 알리사가 우진의 집에서 발견한 것이 과연 무엇일지는 본 방송에서 공개된다.

특히 선영, 미나, 하영은 모두 남편과의 관계가 불만족스러운 여자들인 가운데, 우진의 등장으로 타운하우스에 어떤 변화가 생겨날지 흥미를 자아낸다.

김정훈은 2011년 음주운전 혐의로 입건돼 면허가 취소됐다. 2023년에는 운전 중 추돌 사고를 냈으나 경찰의 음주측정 요구를 거부 해 1000만원의 약식명령을 받았다.

사생활 문제도 있다. 2019년 김정훈의 전 여자친구 A 씨가 김정훈과 교제 중 임신한 사실을 폭로, 임신 중절을 강요했다는 주장과 함께 금전 약속 불이행 등의 내용을 담은 소송을 제기하기도 했다. 김정훈은 2020년 역소송을 제기했으나 2022년 법원에서 기각됐다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

