사진=텐아시아 DB

이무진, 영탁, 박서진, 올데이 프로젝트, 10CM, 우즈, 이이경, 조쨰즈, 우디, 김태연이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 10월 '아티스트탑텐 K-팝 장르 브랜드' 주인공으로 선정됐다.10월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 이무진이 K팝 장르 브랜드 부문 1위를 차지했다. 이무진은 2018년 5월 데뷔했다. 2020년 JTBC '싱어게인 – 무명가수전'에 63호 가수로 출연해 최종 3위로 대중에게 본격적으로 얼굴을 알렸다. 그는 음악 라이브 토크쇼 '리무진 서비스'의 진행을 맡고 있다. 이무진은 지난달 27일 'ATA(Asia Top Artist) 페스티벌 2025' 무대에 올랐다.2위에는 가수 영탁이 이름을 올렸다. 그는 지난 29일 개최된 서울드라마어워즈 20주년 시상식에서 K-드라마 부문 OST상을 수상했다. 그는 "제 음악의 시작이 20년 전 OST였기에, 오늘 이 무대에 서 있는 것이 굉장히 감회가 새롭다. 이 자리에 설 수 있게 해 준 팬들에게 진심으로 감사드린다"고 소감을 남겼다. 또한, 영탁은 지난 30일 KBS2 '개는 훌륭하다'에 출연하며 팬들에게 다가갔다.3위는 가수 박서진이 차지했다. 그는 MBN '현역가왕2' 우승자 출신으로, 준우승자 진해성과 함께 MBN '웰컴 투 찐이네'에서 푸드트럭 주인장으로 분해 출연했다. 지난 27일 방송된 2회에서는 지난주에 이어 강화도 석모도를 배경으로 한 '찐이네'의 두 번째 영업기가 펼쳐졌다. 또, 그는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에 출연 중이며, 지난 25일 방송분에서 MC 이요원과 호흡을 맞췄다.이어 올데이 프로젝트, 10CM, 우즈, 이이경, 조쨰즈, 우디, 김태연 순이었다.이무진, 영탁, 박서진, 올데이 프로젝트, 10CM, 우즈, 이이경, 조쨰즈, 우디, 김태연의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 20위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 20위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr