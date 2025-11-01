사진=텐아시아DB

사진=오데마 피게

1988년생 이수혁이 타이베이를 우아함으로 물들였다. 앞서 그는 2017년 3월 YG엔터테인먼트와 전속 계약을 맺은 뒤 약 8년간 소속 배우로서 활동했으며, 올해 7월 사람엔터테인먼트와 새롭게 계약을 체결했다.이수혁이 지난달 29일(현지시간) 타이베이 W 호텔에서 열린 오데마 피게(Audemars Piguet) 150주년 기념, 로열 오크 오프쇼어 선셋 파티 (Royal Oak Offshore Sunset Party)에 참석했다.'오데마 피게'는 전통과 현대 예술성을 결합하며 전 세계의 크리에이티브 커뮤니티에 영감을 주고 있는 세계적인 하이엔드 시계 브랜드이다. 특히 이번 행사의 주 컬렉션인 '로열 오크 오프쇼어 컬렉션'은 대담하고 파워풀한 스포츠 디자인을 중심으로 시계 디자인의 규범을 깬 독창적인 컬렉션으로 유명하다. 이런 오데마 피게의 역사와 장인 정신을 기념하는 이번 행사에서, 이수혁은 한국 배우 대표로 초청받아 특별한 존재감을 발휘했다.이수혁은 행사 참석에 앞서 화보 촬영, 미디어 인터뷰 등 다양한 일정을 소화하며 대만 현지 팬들과 취재진의 높은 관심을 받았고, 특히 레드 카펫에서는 우아하면서도 여유로운 포즈로 행사의 품격을 한층 높였다. 이어 본 행사에서 "한국에서 온 특별한 게스트"로 소개받은 이수혁은 오데마 피게 브랜드가 추구하는 우아함을 완벽히 보여준다는 평까지 끌어냈다는 후문이다.이번 행사에서 이수혁은 150년 전통과 현대적 혁신이 공존하는 브랜드의 메시지를 자연스럽게 전달하며 글로벌 아티스트들과 어깨를 나란히 했다. 특히 오데마 피게가 강조하는 균형과 혁신을 한층 돋보이게 하는 이수혁의 스타일링과 독보적인 분위기는 현장에서도 눈길을 끌었다.브랜드 행사에 참석할 때마다 압도적인 비주얼과 아우라로 이목을 집중시켰던 이수혁은 이번에도 특유의 매력으로 분위기를 주도했다. 배우로서 활약뿐만 아니라 글로벌 브랜드와의 시너지까지 입증하며 존재감을 더해가는 그의 행보에 기대가 뜨겁다.이수혁은 최근 웨이브 오리지널 드라마 'S라인'에서 매혹적이고 인상 깊은 연기 변신을 해내며 폭넓은 연기 스펙트럼을 다시금 입증했다. 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔' 출연 소식까지 더해진 가운데, 전 세계 시청자들에게 다채로운 매력을 선사할 이수혁의 활약에 기대가 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr