사진=TEAMHOPE

2023년 데뷔한 배우 방효린이 영화 '애마'와 '중간계'에서 인상적인 활약을 펼치며 올해 라이징스타상을 수상했다. 그는 2500여 명이 참가한 오디션을 거쳐 '애마'의 주연으로 발탁된 것으로 알려졌다.방효린은 지난 30일 강원도 정선군 하이원리조트 컨벤션센터에서 열린 '2025 아시아모델어워즈'에서 '라이징스타상'을 수상했다.'아시아모델어워즈'는 아시아 전역에서 두각을 나타낸 아티스트들을 선정하는 아시아 최대 규모의 엔터테인먼트 시상식으로, 올해로 20회를 맞았다. 아시아의 배우, 모델, 가수 등 다양한 분야의 아티스트들이 참석해 자리를 빛냈다.방효린은 "넷플릭스 시리즈 '애마' 덕분에 이 상을 받게 된 것 같다. '애마'를 만들어 주신 이해영 감독님, 같이 연기한 이하늬, 진선규 선배님을 비롯한 많은 선배님, 그리고 스태프분들께 감사하다는 말을 전하고 싶다. '라이징스타상'이라는 이름에 걸맞게 라이징 할 수 있는 배우가 되도록 하겠다. 감사하다"라는 소감을 전했다.올해 방효린은 스크린과 OTT를 넘나드는 활약을 펼치며 대중의 주목을 한 몸에 받았다. 방효린은 작품마다 다른 색을 지닌 캐릭터로 변주를 이어가며, 세밀한 감정 표현과 캐릭터에 대한 높은 이해력으로 시선을 사로잡았다.방효린은 넷플릭스 시리즈 '애마'에서 단숨에 충무로 최고의 화제작 '애마부인'의 주연으로 발탁되는 신인 배우 '신주애' 역을 맡아 독보적인 분위기와 밀도 높은 감정 연기로 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다. 이어 지난 15일 개봉한 국내 최초 AI 활용 장편 영화 '중간계'에서 이승과 저승 사이에 갇혀 끝없는 추격 속에 놓인 '설아' 역으로 분해 강렬한 에너지와 몰입감 넘치는 연기를 선보였다.또한, 방효린은 이탈리아 럭셔리 브랜드 토즈(TOD'S)의 새로운 앰버서더로 발탁되어 밀라노 패션 위크의 '토즈 2026 SS 컬렉션'에 참석한 것은 물론, 다양한 패션 매거진 화보를 통해 독보적인 매력을 드러내며 스타일 아이콘으로서의 가능성까지 입증하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr