사진=MBN

사진=MBN

사진=MBN

사진=MBN

유진과 지현우, 이민영이 욕망과 탐욕으로 인해 비롯된 비극에 대해 속죄한 가운데 실종된 지현우의 생존이 알려진 '기적 엔딩'이 묵직한 피날레를 울렸다.지난 30일(목) 밤 10시 20분 방송된 MBN 수목미니시리즈 '퍼스트레이디' 최종회는 차수연(유진 분)의 진실을 알게 된 현민철(지현우 분)이 사랑으로 아내를 감싸안으며 목숨을 내던진 희생과 이로 인해 변화된 차수연의 모습이 담겼다.차수연은 영부인을 만났다는 현민철이 "당신이 화재 사건의 장본인이라더군. 양훈과 짜고 자작극을 벌인 거라고. 날 선거에서 이기게 하려고"라고 추궁하자 일말의 표정 변화조차 없이 "내가 그랬어"라며 순순히 인정했다. 더욱이 차수연은 "국회의원이 된 것도, 대통령이 된 것도 결국 목숨값이었네"라고 눈물을 흘리는 현민철을 향해 "난 당신을 사랑한 게 아니야. 아버지에게 복수하기 위해 당신을 이용했을 뿐이야"라는 쓰라린 고백을 내뱉었고 현민철은 괴로워하며 돌아섰다.차수연은 양훈(이시강 분)에게 납치된 딸 현지유(박서경 분)를 찾기 위해 에이치케미컬 폐공장으로 향했고, 양훈에게 볼펜 녹음기를 건넨 후 현지유만은 살려달라고 무릎을 꿇고 애원했지만, 양훈은 "누이가 증거라며? 증거 치워야지"라며 유독 물질을 던지고 떠나 차수연을 불안하게 했다. 이때 허금옥(허진 분)의 포장마차에서 국수를 먹다 폐공장으로 들어서는 차수연의 차를 목격한 현민철이 폐공장으로 달려가 현지유를 구해냈다.현민철은 차수연과 이화진(한수아 분)까지 구해냈지만 갑자기 천장이 무너지면서 세 사람 모두 정신을 잃고 말았다. 잠시 뒤 깨어난 차수연은 거대한 콘크리트에 깔려 움직일 수 없는 현민철을 보고 절망했고, 순간 무너져 내리는 건물을 보며 현민철은 "내가 알아야 했는데. 내가 사랑하는 당신이 왜 그랬는지"라는 고백과 함께 탈출을 종용했다. 울부짖는 차수연을 향해 현민철은 "어서 나가"라며 소리쳤고, 이화진의 "아빠"라는 말에 희미하게 웃어 보였다. 그리고 결국 차수연과 이화진이 공장을 빠져나오자마자 건물은 무너지고 말았다.그 후 양훈은 폐공장 화재와 차수연, 현지유 납치 살해 시도, 성집사 교통사고 계략 등의 혐의로 구속됐고, 폐공장에서 실종된 현민철을 찾는 수색이 계속됐다. 경찰서에 있던 신해린(이민영 분)은 장기간 이어지는 현민철의 실종 사실에 눈빛이 흔들렸지만, 이범석(이명훈 분)에게 전화를 걸어 "취임 이제 얼마 안 남았어. 당선인 눈 높은 거 알지?"라는 말로 현민철의 생존에 대한 확신을 내비쳐 뭉클함을 자아냈다.차수연은 특조위에 출석해 15년 전 에이치케미컬 화재 당시에 대해 증언했고, 도태훈을 비롯한 노조원들은 피해자일 뿐이라며 "억울하게 죽은 그들은 죄가 없습니다"라고 진실을 밝혔다. 스스로 처벌받고 책임을 지겠다고 전한 차수연은 "남편이 세상을 구했는지는 모르겠습니다. 나라는 사람을 구했으니까요. 내가 그 사람을 구할 차례입니다"라며 남편의 생존에 대해 간절함을 의지로 표명했다.폐공장에서 수색을 지켜보던 차수연에게 이화진이 찾아와 위로를 건넨 가운데 "있다! 여기 있어! 기도 확보! 외상 확인! 호흡 확인!"이라는 구조 대원의 다급한 외침이 현민철의 생존을 알리는 '기적 엔딩'이 펼쳐져 먹먹한 여운을 안겼다. 이와 관련 인간의 욕망과 탐욕을 참된 진심과 희생으로 구원한다는 의미를 던진 '퍼스트레이디'가 남긴 것들을 정리했다.'퍼스트레이디'는 권력을 향한 욕망과 집착, 끝없는 야심에서 비롯된 첨예한 갈등과 대립 등 인간 본연의 심리를 디테일한 묘사로 그려내 이목을 집중시켰다. 특히 다수의 인원이 동원된 '대통령 당선 파티' 현장과 생동감을 극대화한 '화학공장 화재' 장면 등은 스펙터클한 시각적 만족감을 선사하며 스케일 다른 미장센을 완성했다.'퍼스트레이디'는 쫄깃한 서사와 감각적인 연출력이 더해지면서 방송 내내 넷플릭스의 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 부문에서 TOP10 내에 안착하며 돌풍을 일으켰고 일본 OTT 플랫폼 레미노(Lemino)와 글로벌 OTT 플랫폼 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)에서도 상위권에 등극, 뜨거운 글로벌 화제성을 이끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr