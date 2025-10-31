이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'이혼숙려캠프'에서 아내가 부부 관계에 있어 조건을 공개해 충격을 안겼다.30일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프' 16기 마지막 부부의 사연이 공개됐다.이날 방송에서 남편은 아내에게 상습적인 폭행을 당해 몸도 마음도 지쳐있다며 "아내는 차분하게 얘기를 안 하고 욕을 하고 때린다"고 폭로했고, 아내는 "제가 때린다. 주먹으로도 때리고, 뺨도 때리고, 머리 끄댕이도 잡고 할 수 있는 건 다 한다"고 당당히 말했다.남편은 "놀이방에서 장난감으로도 맞았다"고 얘기하면서도 아내의 실수라며 끝까지 감쌌다. 또한 남편은 "저희 집에서 아버지가 어머니를 때리셔서 대물림하고 싶지 않아서 꾹 참는다"고 말해 안타까움을 안겼다.하지만 가장 상처로 남았던 말은 "죽을 거면 혼자 죽어라. 난 보험금 타 먹고 딴 남자 만나면 된다. 너만 아쉬운 거다"라고까지 말하며 보는 이들을 충격에 빠뜨렸다. 이를 지켜보던 MC 서장훈은 "도대체 얼마나 잘못 한 거냐"며 놀라워했다.가장 주목을 끈 부분은 부부 관계에 대한 조건이었다. 아내는 "월급이 400만 원을 넘어야 부부관계를 해준다"며 사실상 금전적 조건을 걸었다고 밝혔다. 월급이 많이 나온 달에는 한 번만 허용하는 '월말 정산식'이라고 덧붙였다. 출연진들은 이 같은 현실에 놀라움을 감추지 못했다.아내는 "남편이 젊어 잠자리를 원하지만, 나는 요구를 다 들어줄 수 없어 합의한 것. 남편도 동의를 했다"고 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr