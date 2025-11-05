사진=텐아시아DB

고윤정, 노윤서 등이 소속된 MAA와 전속 계약을 체결한 홍수주가 작품에 대한 여러 이야기를 들려줬다. 그는 지난해 공개된 디즈니+ '로얄로더' 출연 당시 연기력 논란에 휩싸인 바 있다.지난달 30일 상암 MBC 1층 골든마우스홀에서는 '이강에는 달이 흐른다' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사는 박경림의 진행으로 배우 강태오, 김세정, 이신영, 홍수주, 진구, 그리고 이동현 PD가 참석했다. '이강달'은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼이 바뀌면서 벌어지는 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다.홍수주는 극 중 절대권력 좌상의 무남독녀이자 외동딸 김우희 역을 맡았다. 데뷔 후 첫 사극 출연에 부담이 있었느냐는 질문에 그는 "사극이라서 그렇다기보다는 작품에 들어갈 때마다 긴장되는 마음 반, 설레는 마음 반으로 임한다. 감독님께서 내 톤을 좋아해 주신다는 생각이 들었다. 감독님이 내 톤을 잘 잡아주신다는 확신이 들어서 믿고 촬영에 임했다"고 말했다.촬영 현장 분위기에 관해 홍수주는 "너무 좋고 재밌었다. 배우분들을 비롯해 감독님, 스태프분들 모두 성격이 밝고 좋으셔서 현장 분위기가 정말 따뜻했다. 사극이라서 어렵다기보다, 현장이 너무 좋아서 즐겁게 촬영을 마칠 수 있었다"고 웃어 보였다.극 중 부녀 호흡을 맞춘 진구는 두 사람의 케미스트리에 관해 "가족으로 보이려면 세 가지가 필요했다. 첫째는 생김새의 합이 맞아야 했다. 홍수주 배우가 촬영하면서 묘하게 나의 표정을 따라와 줬다. 나는 극 중 거의 표정이 없는 인물인데, 그 미묘한 합이 잘 맞았다"고 말했다. 이어 "두 번째는 평소의 친밀도였다. 역할에 몰입하기 위해 처음엔 일부러 안 친하게 지냈다. 14부 동안 함께한 신이 많지 않았는데, 그 덕분에 데면데면한 부녀 관계가 자연스럽게 표현됐다. 그러다 점점 카메라 밖에서는 친해졌다"고 덧붙였다.세 번째 포인트는 홍수주가 짚었다. 그는 진구에 관해 "차가우신 줄 알았는데 너무 소년 같으신 분이었다. 이야기도 많이 해주시고, 편안하게 촬영할 수 있게 도와주셔서 감사했다"고 미소 지었다.'이강달'은 오는 7일 금요일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr