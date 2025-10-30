박민영

지난 30일 오전, 배우 박민영이 컨템포러리 패션 브랜드 엔폴드(ENFOLD)의 2026 봄/여름 도쿄 패션쇼 참석을 위해 일본으로 출국했다.이날 박민영은 엔폴드의 서클 모드 코트(CIRVLE MODS-COAT)에 블랙 컬러 미니 스퀘어 크로스 백을 매칭하여 스타일리시한 겨울 리얼웨이 룩의 정석을 선보였다. 특히 서클 모드 코트는 어깨부터 자연스럽게 흐르는 실루엣의 오버핏을 연출한다. 또한 코트 앞 부분은 부드러운 곡선 형태로, 밑단은 비대칭 컷팅 디테일을 더해 조형미를 강조했다.한편, 박민영은 지난 12일 종영한 TV 조선 ‘컨피던스맨 KR’로 글로벌 시장에서 많은 사랑을 받았다. 더불어 내년초 방영 예정인 tvN 드라마 세이렌을 통해 또 다른 매력을 보여줄 것으로 기대를 모으고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr