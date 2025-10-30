82메이저/ 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저가 트로피를 안고 돌아왔다. 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)가 30일 서울 강남구 일지아트홀에서 미니 4집 'Trophy'(트로피) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이번 앨범은 82메이저의 열정과 자신감이 집약된 결과물이다. 그동안 무대 위에서 팬들과 함께 만들어온 값진 순간을 바탕으로 세상을 향해 음악으로 승리를 선언한다. 타이틀곡 '트로피(TROPHY)'는 중독적인 베이스라인이 중심을 잡는 테크하우스 장르의 곡이다. 트로피를 차곡차곡 쌓아가겠다는 포부를 가사에 담았다. 조성일은 새 앨범에 대해 "새로운 도전으로 음악적 색깔을 더 확실하게 나타낸 앨범이다. 새로운 성장과 앞으로의 포부를 느낄 수 있을 것"이라고 소개했다.수록곡 '의심스러워(Suspicious)'(서스피셔스)는 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여한 곡이다. 멤버들의 발전한 랩 메이킹을 확인할 수 있는 힙합 트랙으로, 중독적인 후렴과 강렬한 신디사이저가 특징이다. 멤버들은 "전원이 작업에 참여해 의미가 깊다. '우리가 너무 멋있으니까 다들 따라 하는 거 아니야? 의심스러운데?' 이런 내용을 담아서 곡을 썼다. 재미있게 들을 수 있을 것"이라며 자신감을 보였다.새 앨범에서 82메이저의 자신감이 느껴진다. 자신감의 원천을 묻자 황성빈은 "재미있게 즐기는 것"이라고 망설임 없이 답했다. 그는 "우리끼리 음악하고 같이 무대를 만드는 게 정말 좋고 재미있어서 한다. 이날 쇼케이스 무대에 올라오기 직전에도 '빨리 우리가 준비한 거 세상에 보여주고 싶다' 이런 얘기를 많이 했다"고 했다. 윤예찬도 "우리가 노래도, 무대도 직접 만들다 보니 자신감이 생긴다. '니드 댓 베이스' 안무에도 나와 성일이가 참여했다"고 덧붙였다.82메이저는 신보로 SM엔터테인먼트(이하 SM) 지분 투자 이후 첫 컴백 활동에 나선다. SM은 82메이저가 소속된 그레이트엠엔터테인먼트에 지분을 투자해 2대 주주가 됐다. 조성일은 "SM에서 우리에게 많은 기회와 도움을 준다고 들었다. 감사한 마음이다. 우리 자리에서 열심히 해서 성공으로 보답하고자 한다"고 밝혔다. SM 가수들을 향한 팬심도 내비쳤다. 남성모는 "샤이니 선배님의 마음가짐을 배우고 싶다. 높은 연차에도 늘 무대에서 열정을 다하는 모습을 보며 우리도 시간이 지나도 무대에서 온 힘을 다하는 아티스트가 되고 싶다고 생각했다"고 전했다.당찬 포부도 밝혔다. 조성일은 "그래미 어워즈에서 수상하면 좋겠다는 상상을 하곤 한다. 이번 앨범 활동으로 그 목표를 이루고 싶다"고 말했다. 멤버들은 "보여드리겠다"며 자신감을 보였다. 남성모는 "올해의 가수상을 꼭 수상해 보고 싶다"고 했고, 박석준은 "컴백한 만큼 음악 방송에서도 트로피를 들어보고 싶다. 더 나아가 시상식 등 큰 무대에서도 우리 노래를 멋지게 보여주고 트로피를 들고 싶다"고 말했다.팀명에서 알 수 있듯, 82메이저만의 매력 포인트는 한국적인 면모다. 82메이저의 팀명은 한국의 국가번호 '82'에 '메이저'를 결합해 탄생했다. 한국을 넘어 세계의 메이저가 되겠다는 포부를 담았다. 황성빈은 "그룹명처럼 한국적인 것을 많이 녹여내려고 하고 있다. 뮤직비디오에도 한국적인 색감이나 상징, 우리나라를 대표하는 것들을 많넣으려고 한다. 이런 방식으로 우리 그룹을 더 세계적으로 알리려고 노력 중"이라고 설명했다.82메이저의 미니 4집 '트로피'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr